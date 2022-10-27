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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مخاوف علمية.. فيروسات عمرها قرون تعود لـ الأرض

صدى البلد

تظهر المخلوقات القديمة التي ماتت منذ قرون بعيدة مجددًا بعد أن حدث ذوبان للجليد ، يبدو كل شيء وكأنه  مشهد من فيلم رعب.


 

من الحيوانات الضخمة المنقرضة المحفوظة بشكل لا يصدق مثل وحيد القرن الصوفي ، إلى بقايا ذئب عملاق عمرها 40 ألف عام ،والبكتيريا التي يزيد عمرها عن 750 ألف عام.


 

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كان الطحلب الذي يبلغ من العمر قرونًا قادرًا على العودة إلى الحياة في دفء المختبر، بشكل لا يصدق ، كانت هناك ديدان صغيرة عمرها42000 عام.


 

هذه اللمحات الرائعة للكائنات الحية من الماضي البعيد للأرض تكشف عن تاريخ النظم البيئية القديمة ، بما في ذلك تفاصيل البيئات التيكانت موجودة فيها.


 

لكن الذوبان تسبب أيضًا في بعض المخاوف بشأن عودة الفيروسات القديمة لتطاردنا، بحسب ما نشر موقع "ساينس تك".


 

أوضح الباحثون في دراسة أجريت العام الماضي بقيادة المؤلف الأول وعالم الأحياء الدقيقة Zhi-Ping Zhong من ولاية أوهايو أن"الذوبان لن يؤدي فقط إلى فقدان تلك الميكروبات والفيروسات القديمة المؤرشفة ، بل سيؤدي أيضًا إلى إطلاقها في البيئات في المستقبل".  جامعة الدولة.


 

بفضل تقنيات الميتاجينوميات والطرق الجديدة للحفاظ على تعقيم عينات اللب الجليدية ، يمكن للباحثين الحصول على فهم أفضل لما يكمنبالضبط في البرد.


 

في الدراسة ، تمكن الفريق من تحديد أرشيف لعشرات الفيروسات الفريدة التي يبلغ عمرها 15000 عام من الغطاء الجليدي لجوليا فيهضبة التبت ، واكتساب نظرة ثاقبة لوظائفها.


 

وقال تشونغ: "تشكلت هذه الأنهار الجليدية بشكل تدريجي ، وإلى جانب الغبار والغازات ، ترسبت العديد من الفيروسات أيضًا في هذاالجليد".  أوضح الفريق في ورقتهم أنه يحتمل أن تمثل هذه الميكروبات تلك الموجودة في الغلاف الجوي وقت إيداعها.


 

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أظهرت الدراسات السابقة ارتباط المجتمعات الميكروبية بالتغيرات في تركيزات الغبار والأيونات في الغلاف الجوي ، ويمكن أن تشير أيضًاإلى الظروف المناخية والبيئية في ذلك الوقت.


 

ضمن هذه السجلات المجمدة للعصور القديمة ، على ارتفاع 6.7 كيلومترات (22000 قدم) فوق مستوى سطح البحر في الصين ، اكتشفالباحثون أن 28 من أصل 33 فيروساً حددوها لم يسبق رؤيتها من قبل.

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