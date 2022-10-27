يصيب العاملين معه.. مرض وحشي يحول الحمام لـ زومبي بالمملكة المتحدة البريطانية

في ظاهرة غريبة ومنتشرة بشكل كبير في المملكة المتحدة البريطانية، انتشر مرض وحشي يحول الحمام البريطاني إلى كائنات زومبي حية.

تعاني الطيور المصابة بالمرض من مجموعة كبيرة من الأعراض العصبية بما في ذلك التواء شديد في الرقبة وترتجف الأجنحة، بحسب مانشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





الحمام الذي يصاب بفيروس الحمام المخاطاني ، المعروف أيضًا باسم PPMV أو مرض نيوكاسل ، يصبح رقيقًا ، ولديه براز أخضر ،ويمشي في دوائر ، وغالبًا ما لا يستطيع الطيران ، ويتردد في الحركة.





يُخشى الآن أن ينتشر المرض بشكل واسع حيث كان لابد من قتل بعض الطيور في جزيرة جيرسي، وقد حذرت محمية حيوانية من "مرضفيروسي قاتل على الدوام" وأعراضه المروعة التي لا يمكن أن تصيب البشر ولكنها يمكن أن تسبب التهاب الملتحمة لدى من يتعاملون معالطيور المريضة.





قال متحدث باسم ملجأ للحيوانات JSPCA Animal's Shelter في جزيرة جيرسي في جزر القنال: "كانت هناك زيادة في عدد الحمامالباقي على الأرض دون طيران في ملجأ JSPCA للحيوانات في الأسابيع القليلة الماضية ، وقد أظهر العديد منها علامات عصبية مثلالالتواء في الرقبة أو الدوران أو عدم القدرة على الوقوف".





هذه كلها علامات على فيروس باراميكسوفيروس ، وهو مرض فيروسي قاتل على الدوام يمكن أن يصيب الحمام والحمام والدواجن (حيثيُعرف باسم مرض نيوكاسل)