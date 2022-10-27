تفشي فطريات خطيرة.. ومنظمة الصحة تحذر

أعلن الأطباء عن مخاوفهم بأن تصبح العدوى الغازية من الفطريات خطرًا كارثيًا يطلق عليه اسم المرض X الجديد حيث تزداد مقاومةالمضادات الحيوية ، كما يخشى كبار الأطباء.





ويقول خبراء من منظمة الصحة العالمية إن خطر الموت على البشر قد ارتفع بشكل كبير لأنه أصبح أكثر صعوبة في علاج الالتهابات الشائعةالتي تسببها الفطريات مثل القلاع المهبلي.





يقول الخبراء إن الزيادة الهائلة في السفر بين مختلف البلدان جنبًا إلى جنب مع ظاهرة الاحتباس الحراري جعلت هذه المخاطر أسوأ.





نشر الأطباء قائمة بـ 19 نوعًا من الفطريات تتراوح مخاطرها من أولوية حرجة إلى متوسطة، ومن بين الأربعة المدرجة في الفئة الحرجة ، تمإدراج العامل الممرض المعروف باسم Cryptococcus neoformans باعتباره تهديدًا كبيرًا.





يمكن أن تعيش الخميرة الممرضة المميتة في التربة والخشب بمعدل وفيات يتراوح بين 41 و 61٪.





وهناك نوع آخر من التهديدات الخطيرة التي وصفها العلماء بخميرة الكانديدا أوريس ، والتي يقولون إنها تنطوي على إمكانية انتشار عاليةوقد أصابت بالفعل العديد من المستشفيات.





يبلغ معدل الوفيات بين 29 و 53 ٪ وهو مقاوم لمعظم الأدوية المضادة للفطريات المتاحة.





والثالث على القائمة الحرجة هو Aspergillus fumigatus ، وهو قالب يمكن استنشاقه قبل أن ينتشر إلى الدماغ وربما يقتل ضحيته.





في حين أن التهديد الأخير هو المبيضات البيضاء ، والتي توجد بشكل شائع في الفم والأمعاء وعادة ما تكون غير ضارة ، ولكنها يمكن أنتسبب العدوى بسرعة إذا تضاعفت.