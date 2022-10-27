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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلغنا العلامة الحمراء.. البشرية تعيش طوارئ مناخية

صدى البلد

حذر تقرير جديد من وصول مستويات ثاني أكسيد الكربون إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، ووصلت الأرض رسميًا إلى "العلامة الأحمر".

صاغ فريق دولي من الباحثين تقريرًا جديدًا بعنوان "تحذير علماء العالم من حالة طوارئ مناخية 2022" ، يحذرون فيه من أن البشرية تواجه حالة طوارئ مناخية، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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قال البروفيسور ويليام ريبل ، المؤلف المشارك للدراسة: "انظر إلى كل هذه الموجات الحرارية والحرائق والفيضانات والعواصف الهائلة، شبح تغير المناخ على الأبواب ويقصف  العالم بشدة".


في ذلك ، حلل الباحثون 35 علامة حيوية كوكبية تستخدم لتتبع تغير المناخ.

ومما يثير القلق ، أنهم وجدوا أن 16 من هذه العلامات في حالات قصوى قياسية ، بما في ذلك أحداث الحرارة الشديدة ، وفقدان الغطاء الشجري العالمي بسبب الحرائق ، وزيادة انتشار فيروس حمى الضنك الذي ينقله البعوض.

وأشار:"كما نرى من خلال الزيادات السنوية في كوارث المناخ ، نحن الآن في خضم أزمة مناخية كبيرة ، وسيأتي أسوأ بكثير إذا واصلنا فعل الأشياء بالطريقة التي كنا نقوم بها".

لاحظ الباحثون أيضًا أن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي (CO2) هي الأعلى على الإطلاق ، حيث وصلت إلى 418 جزءًا في المليون.

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قال المؤلف المشارك سليم الحق من جامعة بنجلاديش المستقلة: "تغير المناخ ليس قضية قائمة بذاتها"، وأكمل:"لتجنب المزيد من المعاناة البشرية التي لا توصف ، نحتاج إلى حماية الطبيعة ، والقضاء على معظم انبعاثات الوقود الأحفوري ، ودعم التكيفات المناخية العادلة اجتماعيًا مع التركيز على المناطق ذات الدخل المنخفض الأكثر ضعفًا".

في عام 1992 ، وقع أكثر من 1700 عالم على النسخة الأصلية من التقرير ، بعنوان “تحذير علماء العالم للإنسانية”، وفي السنوات الثلاثين منذ ذلك الحين ، زادت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 40 في المائة، وبناءً على النتائج ، يحث الباحثون المزيد من العلماء على 'التحدث علنًا' عن تغير المناخ.

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