بلغنا العلامة الحمراء.. البشرية تعيش طوارئ مناخية

حذر تقرير جديد من وصول مستويات ثاني أكسيد الكربون إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، ووصلت الأرض رسميًا إلى "العلامة الأحمر".

صاغ فريق دولي من الباحثين تقريرًا جديدًا بعنوان "تحذير علماء العالم من حالة طوارئ مناخية 2022" ، يحذرون فيه من أن البشرية تواجه حالة طوارئ مناخية، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

قال البروفيسور ويليام ريبل ، المؤلف المشارك للدراسة: "انظر إلى كل هذه الموجات الحرارية والحرائق والفيضانات والعواصف الهائلة، شبح تغير المناخ على الأبواب ويقصف العالم بشدة".



في ذلك ، حلل الباحثون 35 علامة حيوية كوكبية تستخدم لتتبع تغير المناخ.

ومما يثير القلق ، أنهم وجدوا أن 16 من هذه العلامات في حالات قصوى قياسية ، بما في ذلك أحداث الحرارة الشديدة ، وفقدان الغطاء الشجري العالمي بسبب الحرائق ، وزيادة انتشار فيروس حمى الضنك الذي ينقله البعوض.

وأشار:"كما نرى من خلال الزيادات السنوية في كوارث المناخ ، نحن الآن في خضم أزمة مناخية كبيرة ، وسيأتي أسوأ بكثير إذا واصلنا فعل الأشياء بالطريقة التي كنا نقوم بها".

لاحظ الباحثون أيضًا أن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي (CO2) هي الأعلى على الإطلاق ، حيث وصلت إلى 418 جزءًا في المليون.

قال المؤلف المشارك سليم الحق من جامعة بنجلاديش المستقلة: "تغير المناخ ليس قضية قائمة بذاتها"، وأكمل:"لتجنب المزيد من المعاناة البشرية التي لا توصف ، نحتاج إلى حماية الطبيعة ، والقضاء على معظم انبعاثات الوقود الأحفوري ، ودعم التكيفات المناخية العادلة اجتماعيًا مع التركيز على المناطق ذات الدخل المنخفض الأكثر ضعفًا".

في عام 1992 ، وقع أكثر من 1700 عالم على النسخة الأصلية من التقرير ، بعنوان “تحذير علماء العالم للإنسانية”، وفي السنوات الثلاثين منذ ذلك الحين ، زادت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 40 في المائة، وبناءً على النتائج ، يحث الباحثون المزيد من العلماء على 'التحدث علنًا' عن تغير المناخ.