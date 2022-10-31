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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بفضل عمليات التجميل.. بوتين يستعين بـ 3 أشخاص ليظهروا بدلًا منه

صدى البلد

في تصريحات خطيرة  قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية ، إن فلاديمير بوتين يستعين حاليًا بما لا يقل عن ثلاثة من الرجال "دوبلير" الذين يشبهونه في أجسادهم بالإضافة إلى خضعوهم لجراحة تجميلية ليبدو شبه في الشكل.

 

وأثار اللواء كيريلو بودانوف مزيدًا من التكهنات حول صحة الرئيس الروسي ، حيث قال إن زوجي بوتين استخدموا منذ فترة طويلة للوقوف في منصب الرئيس الروسي في المناسبات الخاصة ، لكنهم أصبحوا الآن ممارسة معتادة.

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قال بودانوف:"نحن نعرف على وجه التحديد عن ثلاثة أشخاص يستمرون في الظهور ، لكن كم عددهم ، لا نعرف؟، لقد خضعوا جميعًا لجراحات تجميل ليبدوا متشابهين"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

 

وأوضح: "الشيء الوحيد الذي يميزهم هو طولهم. إنه مرئي في مقاطع الفيديو والصور. أيضًا الإيماءات ولغة الجسد وشحمة الأذن ، نظرًا لأنها فريدة من نوعها لكل شخص".

 

كان "بودانوف"  الذي وصفه المسؤولون الروس بأنه عدو موسكو العام الأول لفعاليته العسكرية ، تكهن أيضًا بما إذا كان يتم استخدام الضباط الشقيقين للتغطية على خسارة بوتين للسلطة في الكرملين.

 

قد يشير الظهور المنتظم لأشباه بوتين إلى أن الرئيس الروسي ربما لا يتخذ قرارات عسكرية رئيسية ، كما اقترح بودانوف سؤالًا خطيرً:"السؤال الكبير هو ما إذا كان بوتين الحقيقي لا يزال حيًا على أرض الواقع؟".

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بينما لم يعلق بودانوف على ما إذا كان بوتين قد اختفى بسبب مرض أو نتيجة صراع على السلطة ، فإن تعليقاته أشعلت الشائعات حول صحة بوتين وحالته العقلية.

 

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