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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة تويتر تبدأ اليوم تسريح عدد كبير من الموظفين على مستوى العالم

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن شركة تويتر ستبلغ الموظفين عبر البريد الإلكتروني اليوم الجمعة عما إذا كان قد تم تسريحهم، وتغلق مؤقتا مكاتبها وتمنع دخول الموظفين، بعد أسبوع من عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة في عهد المالك الجديد إيلون ماسك.

قالت شركة التواصل الاجتماعي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين إنها ستنبه الموظفين بحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت المحيط الهادي اليوم الجمعة (12 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة/1600 بتوقيت جرينتش) بشأن الاستغناء عنهم.

وجاء في الرسالة الإلكترونية المرسلة أمس الخميس، والتي اطلعت عليها الوكالة: "في محاولة لوضع تويتر على مسار سليم، سنمر بعملية صعبة لتقليص قوتنا العاملة على مستوى العالم يوم الجمعة".

وقالت الشركة إنه سيتم إغلاق مكاتبها مؤقتا وتعليق بطاقات دخول الموظفين من أجل "المساعدة في ضمان سلامة كل موظف بالإضافة إلى أنظمة تويتر وبيانات العملاء".

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن موظفي تويتر الذين لم يتأثروا بعملية التسريح سيتم إخطارهم عبر عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل.

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