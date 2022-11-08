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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناظرة مدرسة.. نهلة سلامة تكشف تفاصيل دورها فى أرواح خفية|فيديو

نلهة سلامة
نلهة سلامة

كشفت الفنانة نهلة سلامة، عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل “أرواح خفية” والذى تقوم بتصويره حاليا مع الفنانة سمية الخشاب والمخرج إبرام نشأت. 

وقالت نهلة سلامة، فى ندوة صدى البلد : "إن هذا العمل جديد ومختلف ودوري فيه لم أقدمه من قبل، حيث أقوم بدور ناظرة مدرسة للأطفال والتى تصطحبهم فى جولة ما وتتعرض إلى عديد من المفارقات المختلفة. 

وأوضحت نهلة سلامة : صورنا عدد كبير من المشاهد فى العين السخنة ، و كان بداية التصوير فى القاهرة بأحد الاستوديوهات إلى جانب بعض المشاهد الخارجية. 

وأشارت نهلة سلامة : التعاون مع المخرج إبرام نشأت مريح للغاية وهو من المخرجين الذين يمتلكون موهبة كبيرة ويستطيع أن يستفذ الممثل لتقديم أفضل ما لديه من أداء. 

احتفال المسلسل 

ونظّمت أسرة المسلسل احتفالية للفنانة سمية الخشاب بمناسبة عيد ميلادها ، وذلك فى أول يوم تصوير، وجاء ذلك بعد انتهاء يوم تصوير طويل مليء بالمشاهد القوية ورغم تقلب الطقس وهطول الأمطار إلا أن فريق عمل المسلسل أبى أن ينتهي اليوم دون الاحتفال وتقطيع التورتة ايذانا ببدء عام جديد سعيد على الفنانة سمية الخشاب ويكون فأل حسن للعمل وكل العاملين به.

وحرص غلى حضور اليوم الأول لتصوير العمل كل من نضال الشافعي، نهلة سلامة، منذر رياحنة، فراس سعيد واكرامي هجرس، محمد طارق، وولاء سلام.

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وأعربت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها لما فعله أسرة العمل تجاهها على هذه اللفتة اللطيفة منهم مما يعكس روح المحبة بينهم خاصة أنه اول تعاون لها مع شركة الهرم للإنتاج الفني.

وأشارت سمية إلى أنها تثق في قدرات المخرج إبرام نشأت رغم صغر سنه الا انها وبعد تصوير المشاهد الاولى من الاحداث اطمأنت لأسلوبه الإخراجي.

واختتمت الفنانة سمية الخشاب حديثها بأنها بداية هذا العام ودعت والدتها –رحمها الله- لكنها قررت ألا تجعل الحزن يؤثر عليها في مشوارها الفني وعادت بقوة سواء من خلال: المسرح او السينما او بأغنية جديدة تحضر لها، بالإضافة الى شخصية «لارا» التي تجسدها خلال مسلسل «أرواح خفية» في دور جديد عليها مكتظ بالأحداث المشوقة خاصة مع 13 طفلاً في تجربة تعد الأولى بالنسبة لها.

نهلة سلامة الفنانة نهلة سلامة سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب مسلسل “أرواح خفية” Arts Entertainment

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