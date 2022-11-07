للحديث عن سر اللوك الجديد.. نهلة سلامة في ضيافة "صدى البلد"

حلت الفنانة نهلة سلامة ضيفة على موقع “صدى البلد”، لتكشف عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل “أرواح خفية” والذى تقوم بتصوير مشاهده حاليا مع سمية الخشاب والمخرج إبرام نشأت وتتحدث عن اللوك الجديد.

نهلة سلامة

كما تحدثت نهلة سلامة عن دورها فى مسلسل “حضرت العمدة” والذى من المقرر أن تبدأ فى تصويره قريبا استعدادا لعرضه فى رمضان المقبل والذى تشارك فى بطولته مع روبى والمخرج عادل أديب.

وطرقت نهلة سلامة خلال ندوة “صدى البلد”، إلى تفاصيل خلافها مع الفنانة دينا بسبب دور فيلم “مستر كاراتيه”.

وكشفت سر التصاق اسمها بادوار الاغراء على الرغم من أنها قدمت عديد من الأعمال الفنية الناجحة بعيدا عن الإغراء.

نهلة سلامة

واختارت نهلة سلامة الممثلة التى يمكن أن يطلق عليها ممثلة الإغراء، مؤكدة أن روبى الأنسب لهذا الأمر لأنها تقدم الإغراء بطريقة غير مبتذلة مثلها.

وتحدثت أيضا نهلة سلامة عن حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها مؤكدة أنها لم تكن علاقتهما متوتره من قبل كما تحدثت عن والدتها التى رحلت عن عالمنا منذ فترة قصيرة.

وأخيرا تطرقت نهلة سلامة خلال الندوة التى يتم نشر تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة عن استعدادها للزواج قريبا من شخص خارج الوسط الفنى.

نهلة سلامة تصور أرواح خفية

عادت الفنانة نهلة سلامة إلى القاهرة بعد تصويرها عدد من المشاهد لها فى مسلسل “أرواح خفية” حيث كان يتم التصوير فى العين السخنة.

نهلة سلامة

وقالت نهلة سلامة فى تصريح لصدى البلد : صورنا عدد من المشاهد فى العين السخنة والتى جمعت بينى وسمية الخشاب وذلك وسط أجواء من الحب والود بين جميع فريق العمل.