تتعدى الخطوط الحمراء.. رأي غير متوقع من إيناس الدغيدي في ياسمين عز ورضوى الشربيني

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن رأيها في الإعلاميتين ياسمين عز ورضوى الشربيني كونهما أكثر الإعلاميات اللاتي يحدثن عن العلاقات بين الرجل والمرأة او الزوجين.

وقالت إيناس الدغيدي في ندوة لـ موقع صدى البلد: "أن الإعلامية ياسمين عز فى رأيى تقليدية فى رأيها الخاصة بعلاقة الزوج بزوجته هي تسير مع التيار العام.

وأوضحت إيناس الدغيدي : بينما الإعلامية رضوى الشربينى تتخطى الخطوط الحمراء، وهناك نوع من التحدى بينها وبين الرجال وهو أمر مبالغ فيه وأن كنت أميل الى ما تقوله رضوى الشربينى ولكن ليس بنفس هذا القدر من المبالغة.

وأشارت إيناس الدغيدي : أرى أن العلاقة بين الرجل والمرأة او الزوجين يمكن ان تدار بشكل عقلانى أكثر مما تروج له رضوى الشربينى ويمكن أن أحقق ما تريده رضوى ولكن بشكل أبسط وأهدى وبه نوع من الذكاء.

إيناس الدغيدي

وحلت المخرجة الجريئة إيناس الدغيدي ضيفة على موقع صدى البلد، وتحدثت فى كثير من التفاصيل الخاصة بالسينما وسر عدم تواجدها على الساحة فى الفترة الحالية كمخرجة.

وشهدت ندوة صدى البلد العديد من التصريحات الجريئة للمخرجة إيناس الدغيدي التى نكشف عنها خلال الأيام المقبلة.

وتحدثت إيناس الدغيدي عن مشروعها السينمائى الذى يدور عن زنا المحارم لكنه لم يظهر حتى الآن ومسلسلها الذى تسعى لتنفيذه إلا أنه يحتاج إلى ميزانية ضخمة.