فنون تطبيقية حلوان: امتحانات الميد تيرم بنظام البابل شيت

أعلنت كليات جامعة حلوان، استعدادها لبدء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023، وبدأت بعض الكليات بالكشف عن موعد إقامة الامتحانات وتفاصيلها للطلاب.

وصرحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، بأن الكلية ستجرى امتحانات الميد تيرم خلال منتصف الشهر الجاري، منوهة بأن الامتحانات تقام حضوريا داخل الكلية.

وكشفت عميدة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان حول طبيعة امتحانات الميد تيرم أنه من المقرر عقد الامتحانات بنظام البابل شيت وجارٍ تشكيل الكنترولات الخاصة بها .

جدير بالذكر انه قد عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب، ندوة بعنوان "المرونة النفسية"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد الكلية، وريادة الدكتور أماني السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحاضر في الندوة رجوات عبد اللطيف، المدرس بقسم علم النفس.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن هذه الندوات تأتى فى إطار تنمية وتثقيف الوعي لدى الشباب وإكسابهم بأهم المهارات والسمات التى تجعلهم قادرين على الإبداع والابتكار، وتزويدهم بالخبرات التى تؤهلهم لسوق العمل.

من جانبها أوضحت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية أن هذه الندوة جاءت في إطار رسالة الجامعة التي تتمحور بشكل أساسي فى إعداد خريجين متميزين مهنيا وفكريا ووجدانيا.

وناقشت الندوة العديد من المحاور متمثلة فى تعريف المرونة النفسية ودورها فى مواجهة الأزمات، متطرفة إلي خطوات تعزيز المرونة النفسية، والحديث أن المرونة أسلوب حياة.