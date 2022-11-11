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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالفيديو.. الصومالية "زينب" أصغر عضو كونجرس

صدى البلد

قال تقرير قناة الغد، إن زينب محمد التي ولدت في الصومال عام 1997 وهى فى الـ9 اضطرت عائلتها إلى الهجرة للولايات المتحدة وأقاموا فى مدينة مينابوليس ،حيث حصلت على درجة البكالوريوس فى الموارد البشرية عام 2019 لتعمل مدافعة مجتمعية مع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية.

وأضاف أن قصة كفاح عاشتها العائلة منذ الهجرة والدتها كانت عاملة مصنع فيما عمل الوالد بأكثر من مهنة، حيث الفتاة نفسها عملت وهي صغيرة للمساعدة فى دفع الإيجار زينب حققت فى الانتخابات فوزا كاسحا وحصدت 86% من الأصوات لتستكمل مع ناخبيها الرحلة التى بدأتها مع عائلتها حيث ساعدتهم فى الحصول على الرعاية الصحية ودعم الهجرة.

وتابع التقرير أن زينب تحدثت خلال مشوار ترشحها للانتخابات عما ترفضه وذكرت جرائم التميز العنصري التى شهدتها البلاد ووصولها لأعلى مستوى فى التاريخ وكذلك وجود أشخاص يبيتون فى العراء فى درجة 20 تحت الصفر

وأشار إلى أن زينب نافست المرشح الجمهوري "شون هولستر" فى الانتخابات لكنها فازت وأصبحت أول امرأة صومالية ومن أصول أفريقية تدخل الشيوخ فى ولاية مينيسونا.

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