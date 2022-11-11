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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حتى 31 ديسمبر.. روايات مصرية للجيب تطلق جائزة في السيناريو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أطلقت المؤسسة العربية الحديثة مسابقة روايات مصرية للجيب في دورتها الأولى، تحت رعاية مصطفى حمدي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية الحديثة للنشرومن ضمنها مسابقة السيناريو.

أما عن الشروط الخاصة بمسابقة السيناريو فهي، اختيار الفكرة من كنوز تراث روايات مصرية للجيب لتحويلها إلى عمل درامي مسلسل، وأيضًا كتابة معالجة درامية لا تزيد عن 3 صفحات، وكتابة تتابع للأحداث بالحلقات، وعمل بروفايل مكتوب للشخصيات، والمشاركة في المسابقة بحلقتين مكتملتين.

وقال مصطفى حمدي إن المسابقة تأتي من واقع اهتمام المؤسسة بالشباب ولاكتشاف المواهب ودعمها بقوة.

بدورها قالت نوال مصطفى، المستشار الثقافي للمؤسسة، إن المؤسسة أطلقت مسابقتها الأولى في خمسة أفرع، هي الرواية والقصة القصيرة والكوميكس وأدب الطفل والسيناريو والحوار.

وأضافت "مصطفى" أن باب التقدم مفتوح في الفترة من 1 نوفمبر وحتى الـ 31 من ديسمبر المقبل من عام 2022، وتعلن النتائج في اليوم العالمي للكتاب 23 إبريل من عام 2023.

أما عن جوائز المسابقة في كل الفئات فيحصل المركز الأول: ٢٥ ألف جنيه مصري، والمركز الثاني: ١٥ ألف جنيه مصري، والمركز الثالث: ١٠ آلاف جنيه مصري، بالإضافة إلى نشر الأعمال الفائزة ووضعها ضمن خريطة نشر المؤسسة العربية الحديثة.

أما عن المؤسسة العربية الحديثة فهي صاحبة مشروع القرن الثقافي “روايات مصرية للجيب”، الذي خرج منه عدد من المؤلفين، الذين صاروا اليوم من الأسماء اللامعة في عالم الرواية وسماء الأدب.

نشرت المؤسسة العربية الحديثة "روايات مصرية للجيب" ومنها "رجل المستحيل" و زهور و"ملف المستقبل" و"ما وراء الطبيعة" و"المكتب رقم 19" و"فلاش" و"زووم" و"كوكتيل 2000" و"ع 2X" - كما أنه نشر العديد من الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة مثل "سلاح التلميذ" وغيرها.

تأسست "المؤسسة العربية الحديثة" عام 1960، وبدأ الناشر حمدى مصطفى في نشر سلسلة "روايات مصرية للجيب" عام 1984، واستطاع أن يقدم ما يزيد على 2500 رواية.

المؤسسة العربية الحديثة مسابقة روايات مصرية للجيب المؤسسة العربية الحديثة للنشر كنوز تراث روايات مصرية المستشار الثقافي للمؤسسة

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