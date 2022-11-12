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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تمد يد العون.. مساعدات غذائية الي نيجيريا

المساعدات الإماراتية
المساعدات الإماراتية

أرسلت دولة الإمارات إلى العاصمة النيجيرية أبوجا طائرة مساعدات تحمل 31 طناً من الإمدادات لإغاثة المناطق والأهالي المتضررين من الفيضانات التي شهدتها نيجيريا مؤخراً وأثّرت على 34 ولاية من أصل 36 وتسبّبت بأضرار جسيمة للبنية التحتية وللأراضي الزراعية.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم؛ فقد تضمنت المساعدات الإغاثية العاجلة كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية وذلك للمساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية لأكثر من 1.3 مليون متضرر، معظمهم من الأطفال والنساء.

أعلن  الدكتور فهد عبيد التفاق، سفير الامارات لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، أنّ إرسال هذه الإمدادات الإغاثية يأتي في إطار تضامن دولة الإمارات مع نيجيريا وشعبها في مواجهة الآثار التي أحدثتها الفيضانات وما أوقعته من ضحايا وأضرار مادية كبيرة، وفي إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، وانطلاقاً من الدور الرائد لدولة الإمارات في مد يد العون للدول التي تعاني من ظروف فرضتها عليها الكوارث الطبيعية، والمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الناتجة عن التغيرات المناخية الحادة التي تشهدها العديد من دول العالم خاصة في القارة الأفريقية. 

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