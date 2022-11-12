علا رشدي لـ جمهورها: نسامح نفسنا على كل إحساس مش حلو

شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت علا رشدي علي الصورة قائلة: النهاردة يوم جميل يستأهل يتعاش ، جمعة مباركة و ياريت نسامح نفسنا علي كل حاجة و اي احساس مش حلو عندنا تجاه نفسنا قبل الاخرين ،اتنفس وعيش اليوم .



ومن أشهر تدوينات الفنانة علا رشدي، دفاعها عن مهرجان الجونة، خاصة بعد حريق مسرح البلازا، الذى أقيم فيه حفل الافتتاح.

وقالت علا رشدى: “مهرجان الجونة لا يقتصر على الفساتين فقط، لكن أيضا هناك فعاليات سينمائية، وهو يدعو إلى حب السينما والفن، إلى جانب وجود بعض الورش الفنية والتي تساهم فى التقاء صناع السينما من جميع أنحاء العالم".

وأضافت علا رشدي: "أساس مهرجان الجونة هو الأفلام وحب السينما لعشاقها وكيف نجمع أفلاما عالمية من كل دول العالم في مكان واحد، بحيث يرى محبو السينما هذه الأفلام سواء كانت الطويلة أو التسجيلية أو القصيرة".