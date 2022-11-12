عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر : الأهلي يجدد عقد ثلاثي الدفاع

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن تجديد عقد بعض مدافعي الأهلي .

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك: الأهلي يجدد عقد مدافعيه ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعه.

فرج عامر: سيف الجزيري يخطط للرحيل من الزمالك في يناير.. تفاصيل

فرج عامر: إبراهيم عادل يثير أزمة بين بيراميدز والأهلي.. تفاصيل

القائمة النهائية لمنتخب مصر  استعدادًا لمواجهة بلجيكا
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة المعسكر الثاني في الفترة من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم ١٨ و تضم ٢٤ لاعبا وهم :

محمد الشناوي 
احمد الشناوي 
محمد عواد 
عمر جابر 
اكرم توفيق 
احمد حجازي 
علي جبر 
اسامة جلال 
محمود علاء 
محمد حمدي 
حسين السيد 
طارق حامد 
حمدي فتحي 
محمد النني 
امام عاشور 
محمود حمادة 
محمد مجدي قفشة 
طاهر محمد طاهر 
أحمد سيد زيزو 
محمد صلاح
محمود تريزيجيه  
أحمد حسن كوكا 
عمر مرموش.
مصطفي محمد 
أقام منتخب مصر معسكره  على فترتين الأولى من ٧ إلى ١١ نوفمبر و الفترة الثانية من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر .

- الأهلي مدافعي الاهلي تصريحات فرج عامر تجديد عقد مدافعي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

تعبنا .. حقيقة القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

ترشيحاتنا

احتفالات ورقص على تسلم الأيادي لدعم السيسي والتنمية بالمحلة الكبرى.. صور

طريقة عمل البصارة المصرية

أسعار النفط العالمية تواصل الارتفاع .. ما السبب؟

ختم معدني يكشف عادة اتبعها المصريين القدماء على جسد العبيد

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

قبل كتب الكتاب..ماذا قال المأذون للفنانة شيرين وحسام حبيب؟ نصائح نبوية مؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حب حياتى.. شيرين تثير جدلا على السوشيال بعد رجوعها لـ حسام حبيب

الاثنين متشابهين.. فساتين شيرين فى حفل زوجها من حسام حبيب

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

بالصور.. إزالة قنبلة يدوية من صدر جندي روسي قبل انفجارها

فيديو

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

مرض منتشر بين الأطفال.. تحذير هام من جمال شعبان| تغطية خاصة

بايدن في شرم الشيخ.. تحدث عن المناخ ومصر وسد النهضة وحرب روسيا..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ