فرج عامر: إبراهيم عادل يثير أزمة بين بيراميدز والأهلي.. تفاصيل

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق عن تفاصيل أزمة بيراميدز والاهلي بشأن ابراهيم عادل نجم بيراميدز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:”ابراهيم عادل ملف شائك بين الاهلي وبيراميدز ، ولكنة قابل للحل ، اللاعب يرغب في اللعب للاهلي وبيراميدز يتمسك بتحقيق أعلى عائد ممكن.

وأضاف :" الاهلي يعرض مبلغ مالي ولاعبين".

وكشف خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة، عن حصول النادي الأهلي على مكاسب مادية بسبب انضمام على معلول إلى صفوف منتخب تونس أثناء بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وقال العمايرة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحد الأدنى الذي يحصل عليه النادي الأهلي المصري لانضمام التونسي على معلول إلى منتخب تونس في كأس العالم بقطر 2022 هو مبلغ 180 ألف دولار.

وأضاف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية: ‏فى حالة مشاركة علي معلول نجم النادي الأهلي رفقة منتخب تونس لدور الـ 16 يصبح المبلغ 220 ألف دولار ودور الثمانية 280 ألف دولار ودور نصف النهائي 320 ألف دولار والنهائي 370 ألف دولار.

إصابة مدافع الأهلي

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود متولي لاعب الأهلي ومنتخب مصر، إصابته بشد في العضلة الخلفية بعد شعوره بآلام في العضلة، ليتم استبعاد متولي من معسكر المنتخب ويخرج من حسابات ودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري.

وتأكد غياب محمود متولى نجم دفاعات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمدة تقارب من شهر بسبب الإصابة التي لحقت به على هامش معسكر منتخب مصر الوطني.

وسادت حالة من الغضب داخل إدارة النادي الأهلي نظرا لفقدان خدمات المدافع محمود متولي عقب إصابته على هامش معسكر منتخب مصر الوطنى.