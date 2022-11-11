5 مليارات دولار | دولة عربية تتحرّك لشراء ليفربول أمام ملياردير شهير

كشف فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة السابق عن تطورات بيع نادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” :" توم هنري مالك ليڤربول طلب ٤ مليارات جنيه استرليني للموافقة علي بيع النادي بعد ان اشتراه سنة ٢٠٠٧ بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه استرليني، لكنه تمكن من بناء ستاد ليڤربول الشهير واعاد بريق النادي الذي استرد بطولة الدوري الانجليزي بعد ٣٠ عام ٢٠١٩واستطاع ان يصل الي ثلاث نهائيات دوري ابطال او روبا فاز بإحداها سنة ٢٠٢٠ عندما فاز علي توتنهام في اسبانيا.

وأضاف :" وهناك عرض من دبي لشراء ليڤربول بـ 5 مليارات دولار، وعائلة بيل چيتس ترغب في دخول البريميرليج عن طريق شراء ليفربول، إضافة الى ملياردير امريكي أغنى عاشر رجل في العالم ينوي أيضا شراءه"

كما كشف ثيو سكويرز، الصحفي بشبكة ليفربول إيكو، موقف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من الاستمرار مع الريدز، بعد عرض النادي الإنجليزي للبيع.

وقال ثيو سكويرز في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”:" نادي ليفربول معروض بالفعل للبيع، لكن هذا لن يؤثر على مستقبل محمد صلاح أو يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، إنهما مستمران بشكل طبيعي".

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وعن تغريدة ريتشارد عثمان، أحد أشهر مقدمي البرامج التليفزيونية والكتاب في بريطانيا عن إمكانية شراء نادي ليفربول، أجاب:" لقد كانت مزحة، إنه يسخر من رغبة إيلون ماسك في فرضة رسوم 8 دولارات شهريا على الحسابات الموثقة على موقع تويتر".

أضاف:" ريتشارد عثمان مقدم برامج تلفزيونية، لن يكون قادرًا على تحمل تكلفة شراء نادي ليفربول، حتى لو قادرا على تحمل القيمة المالية لن يفعل ذلك، إنه يمزح فقط".

وكان ريتشارد عثمان كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" “سأشتري نادي ليفربول ، لكن إذا أراد محمد صلاح اللعب فعليه أن يدفع لي 8 دولارات شهريا”.

وكان محمد صلاح جدد تعاقده “مؤخرا” مع نادي ليفربول، حتى 30 يونيو من عام 2025.

أرقام محمد صلاح هذا الموسم:

وشارك محمد صلاح مع في 20 مباراة مع فريق ليفربول في جميع البطولات هذا الموسم، أحرز 14 هدفا، وصنع 5 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح 80 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.