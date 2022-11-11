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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لخصم غرامة كهربا وفيتوريا يتهم الأهلي بإصابة متولي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، التي جاءت كالآتي:

 

كولر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم الفريق


أكد الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي منح إدارة ناديه الضوء الأخضر لتجديد عقد محمد هاني الظهير الأيمن في الفترة القادمة داخل القلعة الحمراء.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادى الأهلي فتح الباب أمام مجلس الإدارة من أجل تجديد عقد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق".

 

فيتوريا: المنتخب لم يتلق أي تقرير من الأهلي حول الحالة البدنية لـ محمود متولي

كشف روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول عن كواليس إصابة محمود متولي نجم الأهلي بمعسكر المنتخب المقام حاليا.

واكد فيتوريا في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن المنتخب لم يتلق أي تقرير من النادي حول الحالة البدنية للاعب لذلك شارك في المران الأول للمنتخب لمدة ١٢ دقيقه دون أن يكون هناك حمل بدني زائد في هذا المران، ثم اشتكي عقب ذلك من بعض الآلام وغادر المعسكر .


نجم الأهلي يقرر الرحيل عن الفريق بالميركاتو الشتوي


أكد الإعلامي إسلام صادق أن حسام حسن مهاجم فريق الأهلي بدأ يفكر في الرحيل عن الفريق الأحمر ولو على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في ظل خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" حسام حسن يبحث الرحيل عن صفوف فريق الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حال استمراره على مقاعد البدلاء مع السويسري كولر".


العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

زف العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشرى سارة لجماهير النادي خلال الفترة المقبلة.

ونشر العامري فاروق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” عدد من الصور ل فرع الأهلي الجديد بالقاهرة الجديدة و علق :" قريبا جدا   الأهلي هينور  القاهرة الجديدة بمشيئة الله.


 

اتفاق مع الأهلي .. فيتوريا يكشف سر استبعاد كريم فؤاد من معسكر المنتخب

كشف روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول عن سر استبعاد كريم فؤاد نجم الأهلي من معسكر المنتخب الحالي استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية.

وأكد فيتوريا في تصريحات عبر قناة أون لاين سبورت أنه على دراية بإمكانيات كريم فؤاد جيدا مشددا أنه كان من ضمن المقترحات للانضمام للمنتخب ولكن تواجد عدد من اللاعبين الآخرين في نفس المركز حالت دون انضمامه.

 


خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

قررت المحكمة الاقتصادية اليوم وقف الدعوى رقم 416 لسنة 12 ق تعليقًا لمدة شهر، المقامة من النادي الأهلي ضد مجلس إدارة نادي الزمالك لقيامه بالتعدي على أحد عناصر مكونات العلامة التجارية للنادي الأهلي " نادي القرن"، وقيام مجلس الزمالك بتعليق لافتة على أسوار ناديه تحمل لقب "نادي القرن الحقيقي"، وهو اللقب الذي يملكه النادي الأهلي دون غيره من الجهة المانحة "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم" قبل أكثر من عشرين عامًا.

وأقام النادي الأهلي الدعوى المشار إليها وطالب بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق به.

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