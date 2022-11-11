العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

زف العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشرى سارة لجماهير النادي خلال الفترة المقبلة.

ونشر العامري فاروق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” عدد من الصور ل فرع الأهلي الجديد بالقاهرة الجديدة و علق :" قريبا جدا الأهلي هينور القاهرة الجديدة بمشيئة الله".

اعتمد مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه الذي جرى اليوم أكبر ميزانية في تاريخ النادي، حيث بلغت 3 مليارات و87 مليون جنيه، وحققت صافي ربح قدره 149 مليونًا و853 ألف جنيه.

وقام المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، بعرض الميزانية وأرقامها على مجلس الإدارة بعد اعتمادها من مراقب الحسابات، تلك الميزانية التي عكست جهودًا كبيرة لمجلس الإدارة والقائمين على الملف المالي، والنجاح في تحقيق المعادلة الصعبة بزيادة الإيرادات بما يتواكب مع حجم الإنفاقات الكبيرة على النادي وفروعه الأربعة، وكافة فرقه الرياضية في اللعبات المختلفة.



كما اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه، الذي عقد بعد ظهر اليوم، خطة النشاط الرياضي والعمل في العام الجديد، وتم اعتماد مشروع الموازنة لعام 2022-2023.

واستعرض المجلس الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، لتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للأعضاء في كافة الفروع، للانتقال إلى المقر الرئيسي على مدار اليومين اللذين تعقد فيهما الجمعية العمومية.

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