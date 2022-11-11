اتفاق مع الأهلي .. فيتوريا يكشف سر استبعاد كريم فؤاد من معسكر المنتخب

كشف روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول عن سر استبعاد كريم فؤاد نجم الأهلي من معسكر المنتخب الحالي استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية.

وأكد فيتوريا في تصريحات عبر قناة أون لاين سبورت أنه على دراية بإمكانيات كريم فؤاد جيدا مشددا أنه كان من ضمن المقترحات للانضمام للمنتخب ولكن تواجد عدد من اللاعبين الآخرين في نفس المركز حالت دون انضمامه .

وأضاف أن عمر جابر نجم الزمالك يلعب في نفس مركز كريم فؤاد بالإضافة لأنه يملك أفكار المنتخب وشارك من قبل في المعسكرات مشددا أنه فضل انضمام اكرم توفيق لمعرفة إمكانياته عن قرب.

وتابع أنه كان يرغب في رؤية عدد من اللاعبين الجدد داخل المنتخب والتعرف على شخصياتهم داخل المعسكر مشددا أنه كريم فؤاد كان يتقاسم المركز في الأهلي مع محمد هاني ولكنه ضم كريم في ذلك الوقت .

وعن عدم انضمام ياسر إبراهيم إلى منتخب مصر قال فيتوريا: “حدث تواصل بين المنتخب والنادي عن طريق مدير المنتخب، وتم توضيح أن اللاعب أدى تدريبات وأحمال بدنية كبيرة خلال الفترة الماضية، وكان الموقف أن اللاعب لم يتم استدعائه".