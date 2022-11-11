عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتفاق مع الأهلي .. فيتوريا يكشف سر استبعاد كريم فؤاد من معسكر المنتخب

صدى البلد

كشف روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول عن سر استبعاد كريم فؤاد نجم الأهلي من معسكر المنتخب الحالي استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية.

وأكد فيتوريا في تصريحات عبر قناة أون لاين سبورت أنه على دراية بإمكانيات كريم فؤاد جيدا مشددا أنه كان من ضمن المقترحات للانضمام للمنتخب ولكن تواجد عدد من اللاعبين الآخرين في نفس المركز حالت دون انضمامه .

txt

سيف زاهر يطلب من اتحاد الكرة الاهتمام بـ فيتوريا

وأضاف أن عمر جابر نجم الزمالك يلعب في نفس مركز كريم فؤاد بالإضافة لأنه يملك أفكار المنتخب وشارك من قبل في المعسكرات مشددا أنه فضل انضمام اكرم توفيق لمعرفة إمكانياته عن قرب.

وتابع أنه كان يرغب في رؤية عدد من اللاعبين الجدد داخل المنتخب والتعرف على شخصياتهم داخل المعسكر مشددا أنه كريم فؤاد كان يتقاسم المركز في الأهلي مع محمد هاني ولكنه ضم كريم في ذلك الوقت .

وعن عدم انضمام ياسر إبراهيم إلى منتخب مصر قال فيتوريا: “حدث تواصل بين المنتخب والنادي عن طريق مدير المنتخب، وتم توضيح أن اللاعب أدى تدريبات وأحمال بدنية كبيرة خلال الفترة الماضية، وكان الموقف أن اللاعب لم يتم استدعائه".

اتحاد الكرة الأهلى الزمالك منتخب مصر محمد هاني اكرم توفيق نجم الزمالك نجم الأهلي كريم فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

قرار عاجل في الأهلي بسبب أليو ديانج

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

والد حسام حبيب ينشر فيديو مفاجئا لابنه مع غادة عادل في برنامج

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

فيديوهات وصور قديمة.. الإخوان الإرهابية تضلل المواطنين بتظاهرات كاذبة بالسويس

موضوعات متعلقة

استخدام الهاتف بهذه الطريقة يصيب الأطفال بالصرع

ترشيحاتنا

وزير السياحة : النجاح لن يتحقق إلا بالتعاون وتضافر كافة الجهود بين جميع شركاء المهنة

حسين فهمي : لا صحة لأخبار زواجي أو ارتباطي بـ أنغام.. فيديو

خالد نجيب: الهيدروجين الأخضر هو مستقبل الطاقة وسيكون بديلا عن البنزين ..فيديو

دينا الشربيني: ماما كانت رافضه دخولى مجال الفن وبابا ساعدنى

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

للشهر الرابع.. تباطؤ التضخم في أمريكا بنسبة 7.7%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند .. حركة بالصور تفعلها ميان السيد تثير الجدل بالفيسبوك

منهم ستيرلينج وراشفورد .. نجوم إنجلترا يستعينوا بكلاب لحراسة منازلهم قبل كأس العالم .. صور

أخرهم السلطان والكينج.. لماذا تواجه حفلات الفنانين في الإسكندرية شبح التأجيل والإلغاء؟

أجملهن هبة مجدي| بيجامات الفنانات الشتوي تشعل السوشيال ميديا.. ومتابعون: إيه الشياكة دي؟

فيديو

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ