سيف زاهر يطلب من اتحاد الكرة الاهتمام بـ فيتوريا

وجه الإعلامي سيف زاهر رسالة لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام بشأن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول قبل مواجهة بلجيكا في المباراة الودية.

واكد سيف زاهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن اتحاد الكرة عليه إلقاء مزيد من الاهتمام بـ فيتوريا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سيف زاهر أن اتحاد الكرة عليه أن يتخلص عن فكرة محاسبة المدير الفني بالقطعة أو بالمباراة مشددا أن الأنسب هو التركيز علي طريقه لعب المدير الفني ودوره في تطوير أداء اللاعبين واختياراته للمنتخب .

وتابع سيف زاهر أن فيتوريا مدرب كبير ولديه أسلوب خاص في اللعب والأداء وهو المطلوب منه في الفترة القادمة ولكن تحقيق نتائج ايجابيه في كل المباريات أمر غير منطقي.

https://youtu.be/i0Bc9D0F1V4

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على ضم محمد النني لاعب وسط أرسنال إلى قائمة المنتخب لمواجهة بلجيكا الودية والمقرر إقامتها 18 نوفمبر الجاري .

ويعد انضمام النني للمنتخب هو الأول بالنسبة له تحت قيادة روي فيتوريا بعد أن كان تغيب عن المعسكر الماضي بسبب الإصابة .

و ضم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، 24 لاعبا إلى قائمة الفراعنة، حيث تم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من ٧ إلى ١١ والفترة الثانية من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر وجاءت قائمة اللاعبين للفترة الأولى كالتالي :

محمد الشناوي (الأهلي)

محمد عواد (زمالك)

محمود جاد (المصري)

عمر جابر (زمالك)

أكرم توفيق (الأهلي)

محمود متولي (الأهلي)

باهر المحمدي (اسماعيلي)

حسام عبد المجيد (زمالك)

محمود علاء (اتحاد)

حسين السيد (المصري)

عبد الله جمعة (زمالك)

حمدي فتحي (الأهلي )

مروان عطية (اتحاد السكندري)

إمام عاشور (زمالك)

محمود حمادة (فاركو)

محمد مجدي قفشة (الأهلي)

عمرو عماد السيسي (زمالك)

أحمد سيد زيزو (زمالك)

طاهر محمد طاهر (الأهلي)

أحمد عبد القادر (الأهلي)

مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود)

مروان حمدي (المصري)

محمد شريف (الأهلي)

أحمد ياسر ريان (سيراميكا)