فيتوريا: المنتخب لم يتلق أي تقرير من الأهلي حول الحالة البدنية لـ محمود متولي

كشف روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول عن كواليس إصابة محمود متولي نجم الأهلي بمعسكر المنتخب المقام حاليا .

واكد فيتوريا في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن المنتخب لم يتلق أي تقرير من النادي حول الحالة البدنية للاعب لذلك شارك في المران الأول للمنتخب لمدة ١٢ دقيقه دون أن يكون هناك حمل بدني زائد في هذا المران، ثم اشتكي عقب ذلك من بعض الآلام وغادر المعسكر .

وتابع فيتوريا : في آخر مباراة شارك فيها اللاعب مع ناديه خرج في الدقيقة 61 وسألنا عن حالته ولم يتم إبلاغنا بمعاناة اللاعب من مشكلة.

وأكمل أنه دائما يطلب من طبيب المنتخب التواصل مع الأجهزة الطبية للأندية لمعرفه الحالة البدنية للاعبي الفرق خوفا من تعرضهم للإصابة.