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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم الفريق

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي منح إدارة ناديه الضوء الأخضر لتجديد عقد محمد هاني الظهير الأيمن في الفترة القادمة داخل القلعة الحمراء.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادى الأهلي فتح الباب أمام مجلس الإدارة من أجل تجديد عقد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق".

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وتابع:" كولر مدرب الأهلي يثق في تطور محمد هاني فنياً مع الفريق  وبظهوره بشكل قوى في الفترة المقبلة، رغم عدم مشاركته بشكل أساسي خاصة في ظل كثرة ارتباطات الفريق محلياً وإفريقياً".

ويرى كولر أن هاني، يحتاج فقط إلى ثقة المباريات، وطلب من إدارة القلعة الحمراء، التحرك لمناقشة ملف تجديد عقده، باعتباره من أفضل اللاعبين في هذا المركز.

المصرية السويس الأهلى الاسماعيلي إسلام صادق محمد هاني

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