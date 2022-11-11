أرفض التشكيك ... فيتوريا يوجه رسالة غاضبة لجماهير الكرة المصرية

وجه روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول رسالة لجماهير الكرة المصرية بشأن الانتقالات التي تعرض لها عقب إعلان القائمة المشاركة في معسكر المنتخب.

وأكد فيتوريا في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الجماهير من حقها توجيه الانتقادات المدرب بشأن القائمة ولكن دون التشكيك في عمله ومدى احترافيته.

وتابع أنه علي دراية بما تحتاجه الأندية حيث أنه قرر إرسال تقرير لكل الأندية حول الحالة الفنية لكل لاعب شارك في المعسكر .

واختتم فيتوريا حديثه مؤكدًا أن المباراة الودية المنتظرة أمام منتخب بلجيكا ستكون صعبة، موضحًا أنه كان من السهل عليه أن يبدأ معسكر المنتخب يوم 13 نوفمبر لكنه أراد استغلال التوقف المبكر لبطولة الدوري للتعرف على اللاعبين عن قرب.