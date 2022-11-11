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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يقرر الرحيل عن الفريق بالميركاتو الشتوي

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن حسام حسن مهاجم فريق الأهلي بدأ يفكر في الرحيل عن الفريق الأحمر ولو على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في ظل خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" حسام حسن يبحث الرحيل عن صفوف فريق الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حال استمراره على مقاعد البدلاء مع السويسري كولر".

 

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وتابع:" عدم مشاركة حسام حسن بشكل أساسي مع الأهلي مع السويسري مارسيل كولر دفعت اللاعب للتفكير في الرحيل في الانتقالات الشتوية القادمة في يناير ". 

الأهلى السويس حسام حسن الميركاتو الشتوى إسلام صادق بشرى سارة جماهير الأهلي

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