كلوب يكشف سر إقامة معسكر ليفربول في دبي

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على إقامة معسكر الريدز في دبي، بفترة توقف الدوريات بسبب كأس العالم 2022 بقطر.

وقال كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ساوثهامبتون غداً: “سنقيمه في دبي لأنها قريبة من قطر، من يخرج من كأس العالم سينضم إلينا”.

وعن مواجهة مان سيتي في كأس كارباو تابع: “لدينا فترة استعدادية قبل تلك المواجهة، كما أن السيتي يملك لاعبين أكثر مستدعين لكأس العالم.. سنرى من سيكون متاحً حينها، مباراة ديربي كاونتي لو كانت الأخيرة قبل راحة 3 اسابيع للعبنا بفريق مختلف”.

وعن الانتقادات التي تلحق بنونيز اختتم: “نحن نعلم أن داروين نونيز بإمكانه أن يكون تهديدًا حقيقيًا بالهجوم.. أما دفاعيًا فهنالك مجال للتحسن لكنه غير معتاد على ذلك، نحن لانركز عليه دفاعيًا طوال الوقت لأنه حينها سينسى كيف يهاجم، نريده أن يتمتع بالحرية عندما يلعب كمهاجم”.