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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يشاركون في فعاليات مؤتمر المناخ

صدى البلد

شارك وفد من طلاب من اجل مصر بجامعة سوهاج في فعاليات المؤتمر العالمي للمناخ COP 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ والذي تستمر فعالياته حتى يوم ١٨ نوفمبر الجاري، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة.

 وقال إنه قد اناب الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر لاستكمال فعاليات المؤتمر، بمشاركة الدكتور علاء غالب مشرف طلاب من أجل مصر ، والدكتور كمال طلب مدير وادي التكنولوجيا.

وثمن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة مشاركة طلاب من أجل مصر في فعاليات مؤتمر المناخ COP 27، مما يعكس إدراك طلاب الجامعة المشارك لأبعاد قضايا المناخ وحرصهم على إيصال أصواتهم ومقترحاتهم للتعامل مع قضايا المناخ، حيث يشارك بالمؤتمر أكثر من ٤٠ ألف مشارك للحديث والتفاوض بشأن قضايا التغيرات المناخية.

ومشاركة رسمية من ١٩٧ دولة فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، إلى جانب الوزراء والمفاوضون ونشطاء المناخ وممثلي المجتمع المدني والرؤساء التنفيذيين.

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وأوضح الدكتور حسان النعماني ان وفد طلاب من أجل مصر شارك في فعاليات اليوم الخامس للمؤتمر بحضور عدة جلسات نقاشية في منطقة الابتكار التي ناقشت عده موضوعات منها اليات بناء قادة البيئة القادمين في جنوب الكرة الأرضية، والتعرف علي خيارات جديدة لتعزيز استراتيجية المناخ وتعويض الكربون.

وحاضر بتلك الجلسات نخبة من العلماء والمتخصصين من دول العالم المختلفة كما زار الطلاب معرض الإبداع الأخضر الخاص بوزارة التعليم العالي للتعرف علي مختلف المشاريع البحثية والابتكارات التي تتعلق بالتغيرات المناخية من مختلف الجامعات المصرية.

وأضاف النعماني ان أعضاء وفد طلاب من اجل مصر أكد خلال مداخلاته في الجلسات النقاشية علي ضرورة عمل توصيات وارشادات يتم تحديثها سنوياً والعمل بها لتقليل خطورة الانبعاثات الكربونية، وان الابتكار هو المحرك الرئيسي لجذب الاستثمارات في الأسواق الناشئة وعلي رأسها مصر.

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