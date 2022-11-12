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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أصبح شراؤها خياليا.. تسريبات صادمة بأسعار هواتف iPhone 15 القادمة

أسعار هواتف iPhone
أسعار هواتف iPhone 15 القادمة

أثار السعر العالمي لهواتف iPhone 14 صدمة كبيرة في الكثير من الدول لارتفاعها بشكل ملحوظ عن سابقتها، الأمر الذي جعل الكثيرين يعزفون عن شرائها، ولكن يبدو أن الارتفاع لسعر هواتف آيفون الرائدة سيمثل عائقا أكبر في المستقبل. 

 

وبعد قرار آبل لتثبيت سعر هواتف آيفون الرائدة لأكثر من عام على التوالي، قررت الشركة تحريك الأسعار وأيضا إجراء تغييرات جذرية في السلسلة، وتمييز المواصفات الخاصة بطرز Pro في المعالجات وكذلك الكاميرا، وغيرها من المواصفات الأخرى. 

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وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن هناك عدد من التقارير التي تزعم أن أسعار هواتف iPhone 15 القادمة سترتفع بفارق ملحوظ أيضا عن سابقتها هواتف iPhone 14، حيث كشف تقرير من   LeaksApplePro أن الرائد الجديد  iPhone 15 Ultra ، سيكلف تصنيعه أكثر بكثير من iPhone 14 Pro Max." 

 

ومن المرجح أن يكون iPhone 15 Ultra بديلا لطراز iPhone 15 Pro Max الشهير والذي اعتاد عليه مستخدمو وجمهور الشركة، حيث سيتم استخدام التيتانيوم في صناعة الهواتف، والتي تعتبر أقوى بكثير وأخف وزنًا من الفولاذ المقاوم للصدأ ، ولكنه سيكون باهظ الثمن بشكل كبير، الأمر الذي قد يعطي مؤشرات قوية على ارتفاع سعر هاتف iPhone 15 Ultra للعام القادم بشكل واضح. 

 

وستشمل سلسلة آيفون الرائدة للعام القادم 2023 ، 4 هواتف مختلفة هي : iPhone 15 Ultra بدلاً من iPhone 15 Pro Max ، مع هواتف iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro ، حيث من المتوقع أن يزيد سعر الهواتف بحوالي 15 % . 

 

كما سيكون لقرار استبدال الشاحن مع هواتف iPhone 15 مشكلة كبيرة بالنسبة لمستخدمي أجهزة آبل المختلفة من آيفون وآيباد حيث سيجبرهم هذا التغيير على دفع المزيد من الأموال، لشراء شواحن وكابلات جديدة متوافقة مع الأجهزة الجديدة التي ستكون مخصصة للعمل مع منافذ USB-C الجديدة، الأمر الذي سيزيد الأمور تعقيدا. 

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