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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نقل محادثات الواتساب من آيفون إلى آيفون.. بأحدث طريقة مختصرة

كيفية نقل رسائل الواتساب
كيفية نقل رسائل الواتساب من آيفون لـ آيفون

إذا قمت بتغيير هاتفك الذكي أو تقوم فقط بترقية جهازك، وتبحث عن طريقة لـ نقل محادثات الواتساب من آيفون إلى آيفون آخر، فيمكنك الوصول إلى جميع بيانات WhatsApp التي تم نسخها احتياطيا في الخدمة السحابية آيكلاود Cloud، من آبل إليك دليل خطوة بخطوة لـ نقل محادثات الواتساب من آيفون إلى آيفون.

نقل محادثات الواتساب من آيفون إلى آيفون

أصبح نقل البيانات من هاتفك القديم إلى الهاتف الجديد أمر سهل ولا يستغرق الكثير من الوقت، حيث يمكنك نقل محادثات الواتساب من آيفون إلى آيفون بسهولة، بعد أن تخلصت شركة واتساب WhatsApp، من أبرز القيود الموجودة على منصتها منذ عدة سنوات، وبعد انتظار طويل، منحت مستخدميها القدرة على نقل سجل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية من أندرويد إلى آيفون عبر تطبيق شركة آبل المسمى Move to iOS.

 

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كيفية نقل رسائل الواتساب من آيفون لـ آيفون

يعد نقل رسائل الواتساب بين جهازين يدعمان نفس نظام التشغيل عملية بسيطة، يمكنك فقط اتباع الخطوات التالية:

1. افتح الواتسابعلى جهازك الأصلي واضغط على الإعدادات، ثم الدردشة، ثم النسخ الاحتياطي للدردشة.

2. قم بحفظ نسخة احتياطية من جميع رسائل الواتساب الخاصة بك، إذا كنت تستخدم هاتف آيفون، وسوف يتم حفظها في حساب iCloud المسجل على جهازك؛ إذا كنت تستخدم أندرويد، فسيتم حفظهم في حساب جوجل الخاص بك.

3. قم بإعداد جهازك الجديد وقم بتسجيل الدخول إلى نفس حساب iCloud أو Google الذي قمت بحفظ دردشات الواتساب عليه.

4. قم بتنزيل الواتساب مرة أخرى وقم بتسجيل الدخول إلى نفس رقم الهاتف الذي كنت تستخدمه من قبل، عند سؤالك، اختر استعادة رسائلك من النسخة الاحتياطية وسجل دخولك إلى حساب جوجل أو آيكلاود لاستعادة نسختك الاحتياطية من محادثات واتسآب التي قمت بحفظها في الخطوات السابقة.

كيفية نقل محادثات واتساب من أندرويد إلى آيفون

1. تأكد من عمل نسخة احتياطية من رسائل الواتساب الخاصة بك على جهاز أندرويد.

2. قم بتنزيل تطبيق Move to iOS على جهاز أندرويد من متجر بلاي، ثم افتحه.

3. على جهاز آيفون الجديد، انتقل إلى الإعداد حتى تصل إلى صفحة بعنوان التطبيقات والبيانات، في هذه الصفحة، انقر فوق “نقل البيانات من أندرويد”.

4. سيظهر رمز على شاشة جهاز آيفون الخاص بك، أدخله في تطبيق Move to iOS ودع الهاتفين يتزامنان، وفي شاشة نقل البيانات، تأكد من تحديد الواتساب.

5. انتقل من خلال المطالبات للسماح بنقل بيانات الواتسابإلى آيفون، وسيخبرك التطبيق عند اكتمال النقل.

6. قم بإنهاء إعداد جهاز آيفون الخاص بك، ثم قم بتنزيل الواتسابمن App Store.

7. افتح الواتساب على جهاز آيفون الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إلى نفس رقم الهاتف الذي كنت تستخدمه من قبل، اضغط على ابدأ عندما يطلب منك ذلك.

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