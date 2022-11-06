بسهولة فائقة.. اعرف إزاي تحذف حسابك على واتساب للأبد

يستخدم مليارات الأشخاص تطبيق واتساب WhatsApp، للتواصل والتفاعل عبر الدردشات والرسائل الصوتية ومكالمات الفيديو، حيث تعتبر إحدى أكثر الشبكات شهرة وشيوعا حول العالم على الإطلاق.

ولكن إذا كنت ترغب في عدم استخدام تطبيق واتساب مرة أخرى، مهما كان السبب وراء ذلك سنشرح لك فيما يلي كيفية حذف حساب واتساب وماذا يحدث إذا قمت بحذف حسابك، وفقا لما ذكره موقع “knowtechie”.

ماذا يحدث بعد حذف حساب واتساب WhatsApp؟



توجد بعض النتائج المترتبة على حذف حساب واتساب الخاص بك، يجب أن تعلمها جيدا قبل القيام بهذه الخطوة:

1. بمجرد حذفك لحساب واتساب الخاص بك على المنصة، ستفقد كل إمكانية الوصول إلى حسابك.

2. قد لا يتم حذف معلوماتك من خوادم إلا بعد 90 يوما بعد بدء عملية الحذف.

3. لن تتأثر نسخ الرسائل التي أرسلتها للآخرين وتفاعلات مجموعتك.

4. قد يحتفظ واتساب ببيانات سجل معينة عنك في قاعدة بياناته.

5. ضع في اعتبارك أن حذف حساب واتساب الخاص بك سيؤدي إلى إزالتك من جميع المجموعات المشارك بها.

6. سيؤدي حذف حسابك إلى مسح سجل رسائلك على واتساب من على هاتفك الذكي.



كيفية حذف حساب واتساب



للقيام بذلك ، انتقل إلى WhatsApp Three dots button Settings Account Request info account. راجع المعلومات الموجودة على شاشتك وانقر فوق قراءة المزيد لمعرفة المزيد.

لحذف حساب واتساب WhatsApp الخاص بك عبر هاتفك الذكي، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتشغيل تطبيق واتساب WhatsApp على هاتفك الذكي.

2. اضغط على خيار الإعدادات Settings، من قائمة الخيارات المنسدلة أعلى يسار الشاشة.

3. اضغط على خيار الحساب Account.

4. مرر لأسفل القائمة واضغط على خيار حذف حسابي Delete my account.

5. قم بإضافة رمز البلد الخاص بدولتك وأدخل رقم هاتفك.

6. عند الانتهاء، اضغط على خيار حذف حسابي Delete My Account.

7. حدد سبب رغبتك في حذف حسابك وانقر فوق التالي Next.

8. قم بالتأكيد على حذف حسابي Delete My Account.