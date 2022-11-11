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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تعلن إنفاقها 450 مليون دولار لتمكين ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية لمستخدمي آيفون

آبل تنفق 450 مليون
آبل تنفق 450 مليون دولار لتمكين الاتصال بالأقمارالصينية

أعلنت شركة آبل الأمريكية إنها ستنفق 450 مليون دولار مع عدد من الشركات الأمريكية من بينها شركة Globalstar، وذلك لتمكين ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية في حالات الطوارئ في المناطق النائية، أو تلك التي لا يمكنها أيضًا الوصول إلى الإنترنت، والتي جاءت مع هواتف iPhone 14 لأول مرة. 

 

وبحسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية فإن شركة آبل تلتزم بإنفاق المبلغ على المعدات وعمليات الخدمة، حيث ستدفع مقابل تمكين ميزة الاتصال الأقمار الصناعية ، بالإضافة إلى تجهيز المحطات الأرضية بنوع جديد من الشبكات الهوائية من تصميم شركة آبل.

 

ومن المقرر أن تأتي مدفوعات شركة آبل لصالح شركة Globalstar من صندوق التصنيع المتقدم التابع لشركة آبل، والذي عبارة عن مجموعة من الأموال تستخدمها الشركة لدعم الموردين المقيمين في الولايات المتحدة.

 

وستوفر شركة آبل ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية لمستخدميها مجانا لمدة عامين فقط، وبعد هذه المدة ستكون خدمة مدفوعة الأجر، حيث تتتوفر الميزة حاليا  في الولايات المتحدة وكندا فقط في الوقت الحالي، مع هواتف iPhone 14.   

 

تقوم ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية بدعم الاتصال بخدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، مما سيجعل الهواتف قادرة على إرسال رسائل طارئة والاتصال بخدمات الطوارئ والشرطة في غصون 15 ثانية في الأماكن النائية والتي تفتقر إلى تغطية شبكات الهواتف

شركة ابل ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية هواتف iPhone 14 حالات الطوارئ

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