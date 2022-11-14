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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بجودة عالية وأسعار رمزية.. معرض ملابس خيرى ببنات عين شمس

معرض خيرى ببنات
معرض خيرى ببنات عين شمس

افتتحت اليوم الدكتورة  أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس والدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المعرض الخيرى بكلية البنات  للطالبات الذى نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات بالتعاون مع مؤسسة لايت للاستيراد والدكتورة نادية أبو سالم رئيس مؤسسة لايت للأستيراد وقد تضمن المعرض ملابس حريمى و رجالى وأطفال ومصنوعات جلدية بأسعار رمزية.

أعربت الدكتورة أميرة يوسف عن سعادتها بروح الخير والتكافل فى  تحقيق النفع للطلاب  والعاملين وأن الهدف من المعرض هو تقديم منتجات للطالبات بجودة عالية وأسعار رمزية، مشيرة إلى أن العائد من المعرض سيتم به سداد مصروفات الطالبات غير القادرات. 
 

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 معرض خيرى ببنات عين شمس
 معرض خيرى ببنات عين شمس
 معرض خيرى ببنات عين شمس
 معرض خيرى ببنات عين شمس


وأضافت أن المعرض قد شهد إقبالا من الطالبات مؤكدة على حرص الكلية على تكرار المعرض الخيري عدة مرات.

يأتى المعرض في إطار إهتمام كلية البنات جامعة عين شمس بتعزيز روح الإنتماء و نشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعي ، و انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الكلية.

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