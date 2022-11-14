عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Cairo ICT يحصد جائزة Global Brands العالمية كأفضل معرض ومؤتمر للتكنولوجيا بأفريقيا

صدى البلد

حصد المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT جائزة 2022 Global Brands  كأفضل معرض ومؤتمر للتكنولوجيا في إفريقيا، تقديرا لدوره الرائد في قيادة التغيير الجذري بقطاع التكنولوجيا والاتصالات في مصر والمنطقة على مدار أكثر من ربع قرن من الدورات المتتالية.
والجائزة التي تمنحها مجلة Global Brands البريطانية الرائدة، تتزامن مع قرب انطلاق فعاليات الدورة السادسة والعشرين من Cairo ICT خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار  Leading Change وبمشاركة أكثر من 400 شركة محلية وعالمية ومتحدثين من كبار قادة شركات التكنولوجيا العملاقة حول العالم.

ومجلة Global Brands المشهورة بكونها مصدرًا رئيسيا للمعلومات بالنسبة لنخبة من قادة الأعمال حول العالم،  اختارت Cairo ICT للفوز بالجائزة في ظل أهمية فعالياته التي وفرت الخبرات والتقنيات العالمية للمنطقة على مدار 25 عاما الماضية ونجحت في تغيير مفاهيم التكنولوجيا وتطبيقاتها في مجالات الدفع الإلكتروني وإنترنت الأشياء IOT وتكنولوجيا الأمن والسلامة والنقل الذكي والأمن السيبراني والتعليم والمدن الذكية والألعاب الإلكترونية وغيرها من مجالات التكنولوجيا الحديثة.
وتعتمد المجلة  على رصد الآراء والأخبار واستطلاعات الرأي المتعلقة بمختلف العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم وفي مختلف القطاعات والصناعات، وتأتي جائزتها في الوقت الذي يتوقع فيه Cairo ICT استقبال أكثر من 120 ألف زائر في دورته السادسة والعشرين التي تمثل منصة عالمية لجذب الراغبين في تطوير أعمالهم وعرض أحدث ما توصلوا إليه من خدمات وحلول وتطبيقات والإعلان عن أبرز الاتفاقيات والصفقات بين كبار شركاء التكنولوجيا والتعريف بأبرز الشركات الناشئة والواعدة.
جدير بالذكر أن Cairo ICT هو الحدث التكنولوجي الأعرق في المنطقة والوحيد الذي لم تنقطع دوراته على مدار 26 عاما متتاليا حتى خلال جائحة كورونا في ظل أهميته وتمتعه بثقة قادة القطاع التكنولوجي ورعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي شهد بنفسه حضور جميع دورات المعرض منذ عام 2015 وحتى دورة 2021 الماضية.
وتشهد فعاليات Cairo ICT لعام 2022 إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة مصاحبة في التكنولوجيا المالية PAFIX والأمن السيبراني DSS، والأقمار الصناعية SATCOM، وتكنولوجيا التأمينINSURETECH  والتكنولوجيا الترفيهية Connecta، وتكنولوجيا التصنيع ManuTech.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تكشف مفاجآت عن الفيروس التنفسي.. وتحذر: حقنة البرد خطيرة

هبة قطب تكشف سن زيادة الرغبة الجنسية عند السيدات

توقيعي للزمالك قتلهم .. شوبير يكشف رد فعل الأهلي بعد تصريحات عبدالله السعيد

مش عارفين يسددوا ديونهم.. زوجان يتخلصان من حياتهما بطريقة مرعبة بالمنوفية

قبل صرف زيادات الأجور.. حافز جديد يصل إلى 200 جنيه لهذه الفئات

بالفيديو والصور.. لحظة اعتقال منفذة انفجار إسطنبول

يستهدف الأطفال وتحذيرات للآباء.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي وطرق الوقاية

طريقة استيراد سيارة من الخارج بدون ضرائب أو جمارك في 15 خطوة

ترشيحاتنا

انخفض 4 جنيهات.. الذهب يتراجع بنهاية تعاملات اليوم |اعرف الأسعار

بفساتين مثيرة.. شاهد| نجمات رفضن قرار حسين فهمي بالاحتشام على السجادة الحمراء

22 يناير.. طعن طبيب الكركمين على حكم حبسه لترويجه مستحضرات غير مصرح بها

أسعار الغاز ترتفع بشكل غير مسبوق في أوروبا

تناول تلك الحبوب.. معلومات صادمة عن سبب وفاة الفنان أشرف طلفاح

وزيري: منطقة المتحف المصري الكبير من أهم الأماكن السياحية في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي له.. 3 طرق طبيعية لعلاج السكري سريعا

بعد زيادة الإصابات.. تعرف على أعراض المرض المنتشر في المدارس

مبلغ صادم.. سعر فستان مايان السيد بمهرجان القاهرة يثير الجدل

تحذير عاجل من الإفراط في تناول الزنجبيل

فيديو

بعضهن تحدى الدريس كود.. أبرز إطلالات النجمات في مهرجان القاهرةالسينمائي الدولي الـ44

مأساة جديدة.. عريس حلوان ودع أسرته وأصدقاءه في ليلة زفافه |فيديوجراف

مصالحة سامة.. طبيب يفجرمفاجأة عن عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب.. فيديوجراف

تشافي.. جيرارد بيكيه يكشف سر اعتزاله كرة القدم | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ