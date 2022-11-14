Cairo ICT يحصد جائزة Global Brands العالمية كأفضل معرض ومؤتمر للتكنولوجيا بأفريقيا

حصد المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT جائزة 2022 Global Brands كأفضل معرض ومؤتمر للتكنولوجيا في إفريقيا، تقديرا لدوره الرائد في قيادة التغيير الجذري بقطاع التكنولوجيا والاتصالات في مصر والمنطقة على مدار أكثر من ربع قرن من الدورات المتتالية.

والجائزة التي تمنحها مجلة Global Brands البريطانية الرائدة، تتزامن مع قرب انطلاق فعاليات الدورة السادسة والعشرين من Cairo ICT خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار Leading Change وبمشاركة أكثر من 400 شركة محلية وعالمية ومتحدثين من كبار قادة شركات التكنولوجيا العملاقة حول العالم.

ومجلة Global Brands المشهورة بكونها مصدرًا رئيسيا للمعلومات بالنسبة لنخبة من قادة الأعمال حول العالم، اختارت Cairo ICT للفوز بالجائزة في ظل أهمية فعالياته التي وفرت الخبرات والتقنيات العالمية للمنطقة على مدار 25 عاما الماضية ونجحت في تغيير مفاهيم التكنولوجيا وتطبيقاتها في مجالات الدفع الإلكتروني وإنترنت الأشياء IOT وتكنولوجيا الأمن والسلامة والنقل الذكي والأمن السيبراني والتعليم والمدن الذكية والألعاب الإلكترونية وغيرها من مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وتعتمد المجلة على رصد الآراء والأخبار واستطلاعات الرأي المتعلقة بمختلف العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم وفي مختلف القطاعات والصناعات، وتأتي جائزتها في الوقت الذي يتوقع فيه Cairo ICT استقبال أكثر من 120 ألف زائر في دورته السادسة والعشرين التي تمثل منصة عالمية لجذب الراغبين في تطوير أعمالهم وعرض أحدث ما توصلوا إليه من خدمات وحلول وتطبيقات والإعلان عن أبرز الاتفاقيات والصفقات بين كبار شركاء التكنولوجيا والتعريف بأبرز الشركات الناشئة والواعدة.

جدير بالذكر أن Cairo ICT هو الحدث التكنولوجي الأعرق في المنطقة والوحيد الذي لم تنقطع دوراته على مدار 26 عاما متتاليا حتى خلال جائحة كورونا في ظل أهميته وتمتعه بثقة قادة القطاع التكنولوجي ورعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي شهد بنفسه حضور جميع دورات المعرض منذ عام 2015 وحتى دورة 2021 الماضية.

وتشهد فعاليات Cairo ICT لعام 2022 إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة مصاحبة في التكنولوجيا المالية PAFIX والأمن السيبراني DSS، والأقمار الصناعية SATCOM، وتكنولوجيا التأمينINSURETECH والتكنولوجيا الترفيهية Connecta، وتكنولوجيا التصنيع ManuTech.