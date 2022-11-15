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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لتجنب مشكلات هطول الأمطار .. 7 خطوات مهمة لقائدي السيارات

لتجنب مشكلات هطول
لتجنب مشكلات هطول الامطار .. 7 خطوات مهمة لقائدي السيارات

يمتلك فصل الشتاء طبيعة مناخية خاصة، مثل نشاط حركة الرياح، بالاضافة إلى موجات الصقيع، إلى جانب الشبورة المائية، وهطول الامطار، وكافة هذه العناصر قد تؤثر بشدة على حركة السير والرؤية لقائدي السيارات.

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ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 7 نصائح مهمة لقائدي السيارات لتجنب مشكلات فصل الشتاء والتعامل مع هطول الامطار.

 

1 – يجب متابعة النشرات الجوية قبل أن تبدأ رحلتك، مع متابعة درجات الحرارة، لاختيار افضل وقت للقيادة مع تجنب الكثير من المشكلات.

 

2 – من الافضل أن تكون علمية اصطفاف السيارة بعيدة عن الاشجار واعمدة الانارة، لتجنب سقوط احد الاجسام الصلبة بسبب حركة الرياح.

7 نصائح مهمة لقائدي السيارات

3 – من الضروري أن يقوم مالك المركبة بتغيير مساحات الزجاج الامامية والخلفية في حالة تعرضها للتلف، لكي تتمتع بمستوى عالي من الرؤية اثناء تساقط الامطار.

 

4 – يجب أن يتم فحص مصابيح السيارة الامامية، وتغير اللمبات التالفة لمواجهة الشبورة المائية وللرؤية المثالية، وللحصول على افضلية الاداء اثناء القيادة.

 

5 – تجنب السير في الاوقات التي تشهد تساقط كبير للامطار، بالاضافة إلى اختيار نقطة امنه على الطريق والقيام بالانتظار، ثم مواصلة الرحلة من جديد بعد تحسن الاجواء.

7 نصائح مهمة لقائدي السيارات

6 – من الضروري ان تترك مسافة مناسبة بين سيارتك والسيارات الاخرى، لتجنب مشكلات الوقوف المفاجئ، كما يجب الاهتمام بالحالة العامة للمصابيح الخلفية والة التنبيه، والالتزام بالسرعة المقررة والقيادة المنضبطة.

 

7 – لابد من اجراء جميع الصيانات الدورية المطلوبة، والاهتمام بالسيارة جيدًا لتجنب الاعطال والمشكلات المفاجاة، كما يجب فحص الاطار البديل والتأكد من وجود جميع الادوات الفنية اللازمة. 

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