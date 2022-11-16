بإطلالة شتوية.. نوال الزغبي تستعد للسفر إلى الولايات المتحدة |شاهد

شاركت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نوال الزغبي اثناء استعدادها للسفر الي الولايات المتحدة، وارتدت اطلالة كاجوال شتوية، ونضارة مميزة.

وخرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، عن صمتها بعد الجدل الأخير الذي أثاره رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات التي تعتمد نشر الأخبار المفبركة، بسبب القول إن نوال الزغبي تنتقد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد عودتها للفنان المصري حسام حبيب.

وجاء تعليق نوال على أغنيتها "حفلة"، ولم تقصد أي أحد محدد في تعليقها، وقالت: "هي الغنية تنعملت للمرأة القوية، واللي ما في حدا بيهزمها، وكرامتها بتضل مرفوعة، وهي بتقول يا إيه، يا لأ".

وبعد أن أخذ الموضوع حيّزاً من المبالغة، كتبت نوال الزغبي توضيحاً لترد على ملفقة الأخبار الكاذبة، وقالت: "رجاء ما حداً يقوّلني شي مش قابلته".