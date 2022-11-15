عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي تخرج عن صمتها وتنفي هجومها على شيرين وحسام حبيب

نوال الزغبي
نوال الزغبي

خرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن صمتها بعد الجدل الأخير الذي أثاره رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الصفحات التي تعتمد نشر الأخبار المفبركة، بسبب القول إن نوال الزغبي تنتقد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد عودتها للفنان المصري حسام حبيب.


وجاء تعليق نوال على أغنيتها "حفلة"، ولم تقصد أي أحد محدد في تعليقها، وقالت: "هي الغنية تنعملت للمرأة القوية، واللي ما في حدا بيهزمها، وكرامتها بتضل مرفوعة، وهي بتقول يا إيه، يا لأ".
وبعد أن أخذ الموضوع حيّزاً من المبالغة، كتبت نوال الزغبي توضيحاً لترد على ملفقة الأخبار الكاذبة، وقالت: "رجاء ما حداً يقوّلني شي مش قابلته".

نوال الزغبي وأنغام:

وحلت المطربة نوال الزغبي ضيفة برنامج "أنغام"، المذاع على قناة “دى إم سى”، وتحدثت عن العديد من الأمور الشخصية والفنية.

وقالت المطربة نوال الزغبى: “أنا دائماً أستمتع بما أفعل، وجودي معك هنا أستمتع به، وأكون سعيدة وأنا أقدم الأغانى، فالأغانى التي أقدمها على المسرح أقدمها بالشغف”.

نوال الزغبي شيرين شيرين وحسام حبيب شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وشبورة ورياح.. ماذا ينتظر المواطنين والطلاب خلال طقس الغد؟

الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

السيسي يصدق على قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

قبل صرف زيادات الأجور.. حافز جديد يصل إلى 200 جنيه لهذه الفئات

الصحة تكشف مفاجآت عن الفيروس التنفسي.. وتحذر: حقنة البرد خطيرة

تحذير عاجل من هاني الناظر بسبب الفيروس المنتشر

عقار الشيطان بحوزة الفنان أشرف طلفاح قبل وفاته.. ما هي حبة الفيل الأزرق؟

الجاثوم شيطان النوم.. لماذا يُصيب النائم بالشلل المؤقت؟ هذه أعراضه وكيفية العلاج

موضوعات متعلقة

جدول عروض أفلام اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي| تفاصيل

أخبار الفن:مخرجة تعلق على عودة حسام حبيب وشيرين..وإقبال ضعيف على السجادة الحمراء

ميرهان حسين تتألق في إطلالة مهرجان "القاهرة السينمائي" وكلمة السر سعاد حسني

غدا.. تشييع جنازة الموسيقار محمد سلطان من مسجد عمر مكرم

يوم مميز كعادته.. جينيفر أنيستون تنعي والدها بكلمات مؤثرة

ندي بهجت صاحبة معرض سيارات فى مسلسل «الونش» لـ محمد رجب

بعد تصدر التريند.. محمد عدوية ضيف لميس الحديدي في "كلمة أخيرة"| غدا

أخبار الفن.. عمرو دياب يظهر بحلق.. وحسين فهمي يحرج بوسي شلبي.. وإطلالة فنانة بفستان شفاف

ترشيحاتنا

فيتوريا يدرس الدفع بنجم الأهلي أساسيًا أمام بلجيكا.. تفاصيل

عبدالجليل: الخطيب ومصطفى يونس كانوا زملاء في الملعب والموقف الحالي أحزنني

مكانوش بيلبسو شتوي.. سر عجيب عن المصريين القدماء

أوكرانيا والطاقة والصين.. مسئول أمريكي يكشف عن أهم ملفات قمة العشرين

الصين تكشف تفاصيل القمة بين بايدن وشي جين بينج

نوال الزغبي تخرج عن صمتها وتنفي هجومها على شيرين وحسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد شلالات الحليب في الهند.. معجزة ربانية |فيديو

تقلد شاكيرا.. جلسة تصوير لـ ميريام فارس تضعها في مأزق

شبيهة ياسمين صبري| جيهان خليل تستعرض جمالها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. لحظة استقبال جدة لحفيدها الجندي بعد عودته من الحرب الأوكرانية| فيديو

فيديو

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

مواجهة الندرة والفقر .. تفاصيل يوم الماء بقمة المناخ .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ