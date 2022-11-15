نوال الزغبي تخرج عن صمتها وتنفي هجومها على شيرين وحسام حبيب

خرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن صمتها بعد الجدل الأخير الذي أثاره رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الصفحات التي تعتمد نشر الأخبار المفبركة، بسبب القول إن نوال الزغبي تنتقد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد عودتها للفنان المصري حسام حبيب.



وجاء تعليق نوال على أغنيتها "حفلة"، ولم تقصد أي أحد محدد في تعليقها، وقالت: "هي الغنية تنعملت للمرأة القوية، واللي ما في حدا بيهزمها، وكرامتها بتضل مرفوعة، وهي بتقول يا إيه، يا لأ".

وبعد أن أخذ الموضوع حيّزاً من المبالغة، كتبت نوال الزغبي توضيحاً لترد على ملفقة الأخبار الكاذبة، وقالت: "رجاء ما حداً يقوّلني شي مش قابلته".

نوال الزغبي وأنغام:

وحلت المطربة نوال الزغبي ضيفة برنامج "أنغام"، المذاع على قناة “دى إم سى”، وتحدثت عن العديد من الأمور الشخصية والفنية.

وقالت المطربة نوال الزغبى: “أنا دائماً أستمتع بما أفعل، وجودي معك هنا أستمتع به، وأكون سعيدة وأنا أقدم الأغانى، فالأغانى التي أقدمها على المسرح أقدمها بالشغف”.