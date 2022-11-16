بعد تحذيرات الصحة من انتشار الفيروس التنفسي.. الحكومة قد تلجأ إلى إجراءات جديدة

الفيروس المخلوي التنفسي rsv.. فيروس يسبب التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي، وهو شائع الانتشار للغاية، حيث أثبت بعض العلماء أنه يصيب معظم الأطفال قبل بلوغهم السنتين، كما أنه يمكن أن يصيب البالغين أيضًا.

الفيروس المخلوي أسرع انتشارا من كورونا

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن معدلات انتشار الفيروس المخلوي التنفسي أعلى من الإنفلونزا وكورونا وغيرها من الفيروسات المختلفة في الوقت الحالي، وهذا الفيروس ليس جديد على مصر، حيث إن هذا الأمر متكرر الحدوث في مثل هذه الأيام.

الرضع و كبار السن الأكثر عرضة

وأوضح: «الأعمار الأكثر عرضة للإصابة من سن الولادة إلى سن سنتين أو أكثر وقد يصيب البالغين، والأكثر عرضة للإصابة الذين لديهم مشكلة في الجهاز المناعي أو من لديهم مشكلات في القلب وكبار السن، و أصحاب الأمراض المزمنة ".

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مطالب للسماح للأطفال بالغياب من المدارس

كما طالب النواب بضرورة التدخل السريع من وزارة الصحة والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشان إيجاد آلية لحماية الطلاب ، وأيضا السماح بالتغيب حال ظهور الأعراض وعدم ذهاب الأطفال والتلاميذ حال شعورهم بأى أعراض حفاظا علي صحتهم ومنعا من نقل و انتشار العدوى.

اجتماعات طارئة وعودة مرة أخرى للكمامات

شدد أعضاء صحة النواب على أهمية عقد اجتماع طارئ للجنة الأزمات للنظر فى عودة الكمامات مرة أخرى، والمسافات الآمنة والتباعد للتغلب على هذا الفيروس والحد من الانتشار السريع له.

صلاحيات جديدة لرئيس الوزراء

كان قد وافقت الحكومة فى وقت سابق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث منح القانون رئيس الوزراء 25 صلاحية، يستخدمها حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية.

وجاءت الصلاحيات الجديدة كالآتي:

1- تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية كليا أو جزئيا.

2- تعطيل العمل بالوزارات ومصالحها والإدارات المحلية والشركات كليا أو جزئيا.

3- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها.

4- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها 3 أشهر قابلة للتجديد.

5- حظر الاجتماعات والمواكب والتظاهر والاحتفالات وأشكال التجمعات.

6- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

7- حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.

8- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها.

9- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

10- تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر والقطاعات المتضررة.

11- إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمعامل بالعمل بكامل أطقمها.

12- تخصيص مقر بعض الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية.

13- فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.

14- دعم للبحوث العلاجية، والحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

15- تحديد طريقة وقواعد جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة.

الحبس والغرامة وإغلاق المحلات.. احذر عقوبات قانون الجوائح الصحية

- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

- يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة