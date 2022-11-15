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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم تنفي تعليق الدراسة بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي

رضا حجازي
رضا حجازي

تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس ، شائعة جديدة انتشرت خلال الساعات الاخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وفي هذا الاطار ، نفت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس 

وقال شادي عبد الله زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : أن كل ما أثير بشأن تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس لا اساس له من الصحة نهائيا

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : لم يصدر أي قرار رسمي حتى هذه اللحظة ينص على تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب المدارس

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، أنه لم يتم اغلاق اي فصل دراسي في أي مدرسة في مصر بسبب الفيروس التنفسي المخلوي

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا ، مناشداً الرأي العام بالاهتمام بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم فقط ، وتجاهل اي اخبار مجهولة المصدر يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها ، مؤكدا ان شائعات السوشيال ميديا هدفها اثارة البلبلة .

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم منذ ظهور العدوى بالفيروس المخلوي.

وأشار إلى أن هناك متابعة يومية لحالات الإصابة، ووزير التربية والتعليم أصدر توجيها لمديري المديريات التعليمية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار هذا المرض.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا،  حرصا على صحة وسلامة العاملين والطلاب في جميع المنشآت التعليمية

حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديري المديريات التعليمية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

ونص الكتاب الدوري الذي اصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل ، على :

  • عقد امتحان آخر موحد تحدده المدرسة، للطلاب المتغيبين بعذر طبي مقبول في امتحان الشهر، على أن يقوم بإعداده موجه المادة بالإدارة التعليمية.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية يتضمن دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، وذلك حفاظًا على على صحة أبنائنا الطلاب.

وتضمن دليل وزارة الصحة والسكان الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، والخدمات الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية، وتفاصيل التطعيمات لطلاب المدارس، وإجراءات التعامل مع المرض المعدي/التفشي الوبائي داخل المنشآت التعليمية، ويمكن الإطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي:
https://moe.gov.eg/media/mb1f4gaz/guide-to-preventing.pdf

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