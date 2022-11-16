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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: مخاطبة "الاسكان" لدراسة تنفيذ محطة صرف خاصة بالمنطقة الصناعية بجمصة

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

 أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة وضع توقيتات محددة لإنهاء الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة سواء من ادارة الاستثمار او من ادارة المنطقة الصناعية بحد اقصي أسبوعين لأي خدمة مطلوب تقديمها..

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية بمجلس ادارة المنطقة الصناعية بجمصة .

وخلال الاجتماع اكد  "مختار" على  تفعيل المبادرة الرئاسية "إبدأ" التي تستهدف حل مشكلات المستثمرين حيث تم التوجية للمسئولين التنفيذيين بكل من المنطقة الصناعية وادارة الاستثمار بسرعة تحقيق مطالب واحتياجات وحل مشكلات المستثمرين  التي تم استعراضها بالاجتماع خلال 48 ساعة علي الاكثر.

و اكد "مختار"علي ضرورة سرعة الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بتسليم قطع الاراضي للحاجزين بمنطقة ال108 فدان واهمية التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتوفير الدعم المالي المطلوب لتوصيل المرافق لقطع الاراضي لمنطقةال108 فدان.

وخلال الاجتماع قرر "مختار" تشكيل لجنة بإشراف نائب المحافظ لفحص قطع الاراضي المحجوزة ولم يتم بدء استغلالها بالمنطقة في مشروعات وكذا الاراضي التي يتم بها بناء حاليا وايضا المصانع المتوقفة عن العمل لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها..

وقرر "مختار" سرعة مخاطبة وزارة الاسكان لدراسة تنفيذ محطة صرف صناعي خاصة بالمنطقة الصناعية والزام مصانع المنطقة في الوقت الحالي بتنفيذ محطات معالجة مؤقته لكل مصنع لحين انشاء المحطة المطلوبة حرصا علي معالجة الصرف الصناعي قبل ان يتم صرفة علي المجاري المائية لضمان بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

و كلف  مدير عام ادارة المنطقة الصناعية بسرعة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بشأن الصناعات القائمة والمستهدف تنفيذها وقطع الاراضي الموجودة وجميع ما يتعلق من بيانات ومعلومات عن المنطقة لدعم اتخاذ القرارات الهادفة لصالح المستثمرين بها .

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محافظ الدقهلية المبادرة الرئاسية وزارة الاسكان الدقهلية هيئة التنمية الصناعية الإجراءات الخاصة لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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