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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 17-11-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل سعر عيار 24  والذي يعد أعلى أعيرة الذهب من حيث القيمة نحو 1438 جنيه للشراء و 1445 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 17-11-2022.

وارتفع  سعر الذهب مصر  في ختام تعاملات أمس، بقيمة قرشين اثنين في معظم محلات الصاغة، ليستقر مع بداية التعاملات اليوم الخميس؛  بدون أي تغيير بمعظم محلات الصاغة.

بعد ارتفاع 39 جنيهًا خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الذهب يتراجع بقوة.. وهذا سعر عيار 21 اليوم في مصر

عيار 21

وفقا لتقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد سعر الذهب، فقد وصل سعر  عيار 21 نحو1258 جنيه للشراء و 1264 جنيه للبيع .

 

عيار  18


وبلغ سعر عيار 18 نحو 1078 جنيه للشراء و 1083 جنيه للبيع

   عيار 14


وصل سعر عيار 14 نحو 839 جنيه للشراء و 843 جنيه للبيع

   سعر أوقية الذهب 


وسجل سعر أوقية الذهب نحو 44.713 ألف جنيه للشراء و 44.93 ألف جنيه للبيع

 

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 10.064 ألف جنيه للشراء و 10.112 ألف جنيه للبيع

 

كيلو الذهب 


وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.44 مليون جنيه للشراء و 1.444 مليون جنيه للبيع


سعر الذهب والمصنعية


يعتبر متابعة المستهلكين لأسعار الذهب بصورة لحظية من المتابعين لما يمثل لهم من أهمية كبيرة خصوصا المقبلون علي الزواج و صغار المستثمرين باعتباره مخزنا للثروة والمدخرات في أوقات التضخم.


وتصل أسعار مصنعية الذهب لنحو 70 جنيها بحد أقصي لسعر الجرام  الذهبي وهي بالتالي تختلف باختلاف عيار الذهب و من محل صاغة لأخر و من منطقة لأخري 


كما أن مصنعية الذهب تتراوح قيمتها من بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد  وبالتالي يتم زيادة نسبة المعدن الموجود وبالتالي فإن زيادة في سعر المعدن يقلل من قيمة قيراط الوحدات الأخري والعكس، إذ مع . استخدام أوقية الذهب والتي يبلغ وزنها 34 جرام باعتبارها وحدة قياس ووزن الذهب والحلي و السبائك.


ندرة سبائك الذهب


بحسب تقارير اقتصادية عالمية فإن بنوك العاصمة الروسية موسكو مازالت تعاني من انخفاض وتراجع حاد في سبائك الذهب لديها بعد زيادة الطلب عليه في الوقت الحالي، الأمر الذي أحد تضاربا في العرض  المتناقص و الطلب المتزايد بالأسواق، وفقا لخبراء الذهب.

واعتبر المحللون أن  إنتاج سبائك الذهب الصغيرة هو عملية أكثر تكلفة، في الوقت الذي تقوم المصافي بتطوير البنية التحتية للعمل مع الأفراد، ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت لإنشاء عمليات تجارية.

لا استيراد للخامات

وعلي سياق متصل كشفت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن عدم استقرار سعر الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري بسبب تذبذبه في البورصات العالمية.

وأوضحت الشعبة في تقرير صادره عنها أنه مع أول الأسبوع الجاري شهد المعدن الأصفر حالة من الهبوط في السوق المحلي للذهب، وهذا الأمر يعود لسبب وجود معروض أكثر من الطلب، وهذا الأمر عكس الفترة الماضية.

ونفت الشعبة أن يكون هناك حالة من استيراد الخام بسبب زيادة الطلب عليه في الوقت الراهن.

نقص المعروض

من جانبه أكد سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن شهد حالة من نقص المعروض في الذهب الخام، نتيجة وقف الاستيراد وإحجام المواطنين عن بيع ما في حيازتهم في ظل ارتفاع أسعار الذهب لمستويات كبيرة، وترقب الأسواق لتراجعات محتملة في قيمة الجنيه أمام الدولار للتغلب على معدلات التضخم المرتفعة.

وذكر أن معظم الطلب بالسوق طلب استثماري، يتجه للسبائك والجنيهات، للحفاظ على المدخرات، مع تآكل قيمة العملة، ما دفع المواطنين للتزاحم على محلات الذهب.

 

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