بعد ارتفاع 39 جنيهًا خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-11-2022، بعد موجة كبيرة من التذبذبات شهدتها الفترة الماضية ما بين صعود وهبوط مفاجئ، لكن التعاملات غلب عليها الارتفاع بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر وصلت إليه في وقت سابق أمس الثلاثاء، وينتظر المتداولون المزيد من البيانات التي من شأنها أن تلمح إلى ما هو التالي لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ونصح المحلل الاقتصادي محمد عبد الوهاب، بالاستثمار في الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة كما أنه سريع التداول وبالتالي يوفر السيولة في أى وقت ولا يخسر قيمته بعكس باقي الملاذات الآمنة كالاستثمار العقاري وخلافه التي تعد استثمارات طويلة الأجل وتحتاج وقتاً لتسييلها.

واستقر سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء بعد حالة من التذبذب لكنه انتهى على استقرار على نفس سعر اغلاق أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب ترتفع 39 جنيها

وفي أسبوع واحد ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 39 جنيها مقارنة بأسعار الذهب الثلاثاء الماضي 8 نوفمبر ، حيث كان عيار 21 مسجل 1224 جنيها مقارنة بـ 1260 جنيها اليوم الاربعاء 16-11-2022.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا ء 1435 جنيها للشراء و1440 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا 1256 جنيها للشراء و1260 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 نحو 1077 جنيها للشراء و1080 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 نحو 837 جنيها للشراء و840 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 نحو 718 جنيها للشراء و720 جنيها للبيع.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر الأونصة 44.6 ألف للشراء و44.8 ألف للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنية الذهب إلى 10.048 جنيه للشراء و10.080 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية على حسب عيار الذهب وكذلك شكل المشغولات الذهبية، وتبلغ مصنعية الذهب ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد، أي تتراوح في العموم بين 30 إلى 60 جنيها في الجرام الواحد في المتوسط .