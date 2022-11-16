عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد ارتفاع 39 جنيهًا خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-11-2022، بعد موجة كبيرة من التذبذبات شهدتها الفترة الماضية ما بين صعود وهبوط مفاجئ، لكن التعاملات غلب عليها الارتفاع بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر وصلت إليه في وقت سابق أمس الثلاثاء، وينتظر المتداولون المزيد من البيانات التي من شأنها أن تلمح إلى ما هو التالي لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ونصح  المحلل الاقتصادي محمد عبد الوهاب، بالاستثمار في الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة كما أنه سريع التداول وبالتالي يوفر السيولة في أى وقت ولا يخسر قيمته بعكس باقي الملاذات الآمنة كالاستثمار العقاري وخلافه التي تعد استثمارات طويلة الأجل وتحتاج وقتاً لتسييلها.

واستقر سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء بعد حالة من التذبذب لكنه انتهى على استقرار على نفس سعر اغلاق أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب ترتفع 39 جنيها 

وفي أسبوع واحد ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 39 جنيها مقارنة بأسعار الذهب الثلاثاء الماضي 8 نوفمبر ، حيث كان عيار 21 مسجل 1224 جنيها مقارنة بـ 1260 جنيها اليوم الاربعاء 16-11-2022.

سعر الذهب عيار 24 

سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا ء 1435 جنيها للشراء و1440 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21 

سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا 1256 جنيها للشراء و1260 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار  18 نحو 1077 جنيها للشراء و1080 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14 

سعر الذهب عيار 14 نحو 837 جنيها للشراء و840 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب  عيار 12 نحو 718 جنيها للشراء و720 جنيها للبيع.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر الأونصة 44.6 ألف للشراء و44.8 ألف للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنية الذهب إلى 10.048 جنيه للشراء و10.080 جنيه

 

سعر الذهب بالمصنعية

 

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية على حسب عيار الذهب وكذلك شكل المشغولات الذهبية، وتبلغ مصنعية الذهب ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد، أي  تتراوح في العموم بين 30 إلى 60 جنيها في الجرام الواحد في المتوسط .

 

سعر الذهب اليوم اسعار الذهب مصر اليوم سعر جرام الذهب سعر عيار الذهب سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

بعد ارتفاع 39 جنيهًا خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفيروس المخلوي.. قعدي ابنك في البيت فورا إذا لاحظت عليه هذه الأعراض

الفيروس المخلوي.. التعليم تعلن عن امتحان آخر شهر نوفمبر

الميكروباص كله نزل في أكياس سوداء.. 4 مجهولين بتصادم الوادي الجديد

ترشيحاتنا

لحظة سقوط صواريخ روسية على بولندا.. فيديو

لحظات عاطفية على الهواء.. فيل «يدغدغ» مراسلا كينيا خلال البث المباشر|شاهد

بمعقل الدواعش.. العثور على فتاتين مصريتين مقطوعتي الرأس في سوريا

بتصرف مثير .. الأهلي يخمد ثورة مستحقات اللاعبين

قرار نهائي .. موقف كولر من ضم موهبة الإسماعيلي للأهلي

سعد سمير يطلب العودة لـ الأهلي .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألماني يعثر على شيك بـ4.5 مليون دولار.. ومكافأة صادمة له

عملية تجميل أم وزن زائد| سر إطلالة هدى الإتربي الأجرأ بمهرجان القاهرة السينمائي

تحذير: الفيروس المخلوي لا يُظهر أعراضًا وينقل العدوى في هذه الحالة

نشرة المرأة .. أقوى تحذير للرجال من تراجع الخصوبة و4 أعراض شائعة لانسداد الشرايين بسبب الكوليسترول ومعلومات مهمة عن الفيروس المخلوي

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ