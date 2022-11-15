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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم 15-11-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر  سعر الذهب مصر  في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15-11-2022؛  دون أي تغيير علي مستوي الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

 

وتراجع سعر المعدن الأصفر أمس بمقدار 4 جنيهات في المتوسط وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة 

مفاجأة.. تراجع كبير في سعر الذهب بمصر والدول العربية بالتعاملات المسائية

تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 14-11-2022

وصل سعر عيار 21 نحو 1258 جنيه للشراء و 1262 جنيه للبيع 

 


بلغ سعر عيار 24 حوالي 1438 جنيه للشراء و 1442 جنيه للبيع 


سجل سعر عيار 18 نحو 1078 جنيه للشراء و 1082 جنيه للبيع .


ووصل سعر عيار 14 بنحو  839 جنيه للشراء و 841 جنيه للبيع 


بلغ سعر كيلو الذهب  1.437 مليون جنيه للشراء و 1.442 جنيه للبيع  


وصل سعر أوقية الذهب نحو 44.713 ألف جنيه للشراء و 44.9 ألف جنيه للبيع


سجل سعر الجنيه الذهب 10.064 ألف جنبيه للشراء و 10.1 ألف جنيه للبيع


 

تسعيرة الذهب واهتمام المستهلكين
 

تختلف تسعيرة الذهب من محل لآخر بحسب الدمغة والمصنعية و بحس المناطق وبالتالي فإنها تتراوح من 30 إلي 60 جنيها للجرام الواحد وبحسب سعر العيار الذهبي و التجار وبعضهم، حيث يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة 

وتمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

 

مصنعية الذهب


تسجل مصنعية الذهب بحسب سعر الجرام والتي تبلغ ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد  وبالتالي يتم زيادة نسبة المعدن الموجود وبالتالي فإن زيادة في سعر المعدن يقلل من قيمة قيراط الوحدات الأخري والعكس.

ومع استخدام أوقية الذهب والتي يبلغ وزنها 34 جرام باعتبارها وحدة قياس ووزن الذهب والحلي و السبائك.

 

نقص سبائك الذهب

وتعاني البنوك الروسية في الوقت الحالي من نقص سبائك الذهب لديها بعد زيادة الطلب عليه في الوقت الحالي، الأمر الذي أحد تضاربا في العرض  المتناقص و الطلب المتزايد بالأسواق، وفقا لخبراء الذهب.

واعتبر المحللون أن  إنتاج سبائك الذهب الصغيرة هو عملية أكثر تكلفة، في الوقت الذي تقوم المصافي بتطوير البنية التحتية للعمل مع الأفراد، ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت لإنشاء عمليات تجارية.
 

معيار  تحديد سعر الذهب

بحسب تقارير اقتصادية فإنه يتم تحديد سعر الذهب وفقا للخبراء والمقيمين علي 3 أسس منها سعر الصرف الأجنبي و البورصة العالمية وقوي العرض والطلب، إذ أن سعر المعدن الأصفر محليا ارتفع بصورة ملحوظة عقب تحرير سعر الصرف الأجنبي.

وقالت التقرير إن الذهب يعد الملاذ الأمن للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية، منوها بأن الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.


 

 

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