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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 14-11-2022

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

يعد سعر الذهب اليوم فى مصر معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج والمستثمرين والمدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا  بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.

 

سعر الذهب اليوم  

 

ويرصد موقع “صدى البلد” خلال السطور التالية سعر الذهب محليا خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14 نوفمبر   2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.


عيار 24 الأعلى سعرا

ووصل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين 1440جنيها   .

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات  اليوم الاثنين 1320جنيها .


الذهب عيار 21 الأشهر تداولا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين 1260جنيها  .

 

سعر جرام الذهب عيار 21 

سعر الذهب عيار 18

 

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين 1080جنيها  .

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سعر جرام الذهب عيار 14


وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين 840جنيها.


سعر جرام 12 الأقل سعرا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين  720 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين  10080جنيها.

 


سعر كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 1.400 مليون جنيه

سعر الذهب 

 

أسعار الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب العالمية عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية عند 1772دولار للأوقية

 

وعلى المستوي المحلي ترتبط أسعار الذهب في مصر بالدولار الأمريكي

 

اختلاف أسعار الذهب بالمصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

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