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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيخ سقط واخترق جسد عامل.. عضو الفرق الطبي يكشف تفاصيل العملية الجراحية

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور محمد حسن ، عضو الفريق المشارك في عملية إزالة سيخ  حديدى من ظهر عامل ، أنة بعد نقل العامل إلى طوارئ القصر العيني، تم تجهيز المريض إلى العملية في ظرف ربع ساعة، مشيرا إلى أنه تم إجراء العملية في وقت قياسي وفي غضون ساعتين.

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وأضاف" حسن " خلال مداخلة هاتفية ، مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة ETC"  " اليوم  الاربعاء ، أنه تمت إزالة السيخ في غضون ساعة وبعدها تم التأكد من عدم وجود ضرر لباقي الأعضاء في ساعة أخرى، موضحًا أنه تم إجراء العملية في تمام الساعة الـ 11 ونصف مساء، قائلًا: المريض دخل المستشفى الساعة 11 وتم استقباله من الطوارئ في ربع ساعة وتجهيزه إلى العملية في ربع ساعة أخرى.

وتابع :" في الطبيعي أن يتم تجهيز المريض لإجراء هذه العملية في 7 ساعات"، مشيرا الى أن العناية الإلهية كانت رحيمة بالمريض في كل شيء حتى بعد إجراء العملية ، موضحا أن أنه أثناء فتح جسد المريض فوجئ الفريق بوجود ضرر في الرئة، مشيرا إلى أن السيخ أثناء اختراقه الجسد أحدث ضررا بالرئة اليسرى.

وعن حالته الصحية، قال الدكتور محمد حسن، عضو الفريق المشارك في عملية إزالة سيخ  حديدى من ظهر عامل" ، إن المريض بدأ في التعافي بعد ساعات من إجراء العملية وخرج من المستشفى في غضون 3 أيام، مؤكدا أنهم على تواصل مع المريض بصورة دائمة.

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