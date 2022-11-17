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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب دهسا ٱسفل عجلات قطار "السنطة _طنطا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية مسهله بمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاة  طالب في العقد الثالث من العمر مصرعه دهسًا أسفل القطار أثناء عبوره من مكان غير مخصص للعبور . 

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وكان  اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية نلفي إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز المحلة بلاغ من ناظر محطة سكة حديد التيسير بمدخل السنطة بأنه في أثناء مرور القطار "السنطة -زفتي" تلاحظ لسائقه عبور أحد الأهالي ويدعي "المتولي محمد الصيفي" ١٥ سنة طالب بالصف الأول الصناعي بمدرسة زفتي مقيم بقرية دهتورة مركز زفتي لشريط السكة الحديدة من مكان غير مخصص لعبور المشاة وتم إطلاق السرينه أكثر من مره ولم يستجيب وتم دهسه ووفاته وتم إبلاغ الإسعاف لنقله إلى المستشفى وتم نقل الجثة الى مستشفى السنطة العام تحت تصرف النيابة. 

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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