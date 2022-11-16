صوامع وشون الغربية تستقبل 38 ألف طن أرز شعير

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مواقع التجميع المجهزة لمحصول الأرز الشعير بمراكز المحافظة، استقبلت حتى اليوم الأربعاء،38 ألف طن أرز، لافتا إلى وجود متابعة آلية لعمل منظومة توريد الأرز بالمواقع المخصصة على مستوى المحافظة.



وأشار رحمي ، إلى حرص المحافظة على فتح كافة المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين، وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد ، إلى جانب عدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه يتم التأكد من مطابقة حبة الأرز لكافة المواصفات مع خلوها من الشوائب، مع التأكيد على نظافة مواقع التخزين وخلوها من أي محاصيل أخرى.