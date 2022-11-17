بتوزيع الهدايا التذكارية.. قناة السويس تحتفل بمرور 153 عامًا على افتتاحها للملاحة

احتفلت هيئة قناة السويس بمرور 153 عامًا على افتتاح مجراها الملاحي للملاحة البحرية.



وشاركت هيئة قناة السويس عملاءها الاحتفالات بتوزيع الهدايا التذكارية على ربابنة السفن العابرة.



وقد صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الخميس، بأن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ افتتاحها في 17 نوفمبر عام 1869 وحتى يومنا هذا عبور قرابة 1.4مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 32.4 مليار طن، وكميات بضائع تقدر بنحو 26 مليار طن بين الشرق والغرب، لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة على مدار 153 عامًا ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.

وطوال ما يزيد عن قرن ونصف قرن من الزمان تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة تبلغ 155.4 مليار دولار، وتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.

وقد شهدت القناة اليوم الخميس، عبور 78 سفينة من الاتجاهين بصافي حمولات 4.7 مليون طن، حيث عبرت من الشمال 38 سفينة بحمولات 2.3 مليون طن على رأسهم سفينة الحاويات العملاقة "HMM COPENHAGEN"، ومن الجنوب عبرت 40 سفينة بحمولات 2.4 مليون طن في مقدمتهم سفينة الحاويات "HMM DUBLIN".

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