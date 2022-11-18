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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| تحذير من دواء يباع بالصيدلية يسبب الموت.. وسر رشاقة سولاف فواخرجي وميرهان حسين تشعل المهرجان

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي 

 

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

انتشر تحذيرات من الأطباء عن تناول   تركيبة السخونية أو حقنة البرد أو حقنة ٣×١ كما يسميها البعض تعرضك للخطر واحيانا الموت.


وحذرت وزارة الصحة سابقا من  استخدام حقنة البرد (الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد) حيث  إن حقن البرد لا تعالج نزلات البرد، فالمعروف عنها الحقنة السحرية  تتكون من مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن للألم.

 

 

سر غير متوقع عن رشاقة سولاف فواخرجي

تداول مستخدمو الفيسبوك صورا جديدة الفنانة سولاف فواخرجي أثناء حضورها فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي، وتساءل الكثيرون عن سبب خسارة وزنها بالشكل الكبير وتغيير شكلها.

 

وكان صرحت الفنانة سولاف فواخرجي أثناء لقاءتها التي نتشرت علي فيسبوك أن سر رشاقتها هو الاعتدال في تناول الطعام.  

 

 

ميرهان حسين بفستان يشعل مهرجان القاهرة السينمائي

خطفت الفنانة ميرهان حسين الانظار وذلك خلال حضورها بفعاليات مهرجان القاهرة للسينمائي.

 

وظهرت ميرهان بإطلالة جذابة خلال حضورها  على السجادة الحمراء بفستان فوشيا كتف وكتف  لفيلم" 19 ب" الذي ينافس في المسابقة الرسمية الدولية في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ44.

وكانت صرحت ميرهان أنها أحلى من كيم كاردشيان وقالت: أنا عندي كله طبيعي، ولكن

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