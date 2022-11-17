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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

صدى البلد

انتشر تحذيرات من الأطباء عن تناول   تركيبة السخونية أو حقنة البرد أو حقنة ٣×١ كما يسميها البعض تعرضك للخطر واحيانا الموت.


وحذرت وزارة الصحة سابقا من  استخدام حقنة البرد (الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد) حيث  إن حقن البرد لا تعالج نزلات البرد، فالمعروف عنها الحقنة السحرية  تتكون من مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن للألم.

 

كما أن المضادات الحيوية لا علاقة لها بنزلات البرد لأن البرد عدوى ڤيروسية والمضادات الحيوية تستخدم في علاج العدوى البكتيرية..  فهي تعمل علي مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ويكون سببها كثرة الاستخدام على المدى البعيد مع عدم تلقي الجرعة كاملة.

 

٢_الكورتيزون تعمل علي ضعف في المناعة وقد يحتاج الجسم لمناعة قوية حتي تستطيع ان تقاوم الڤيروس المسبب للبرد  إلى جانب مشاكله على مريض السكر ومريض الضغط.

 

ويسبب المسكن  قرحة  المعدة إلى جانب اختلال وظائف الكلية، لذلك لا تستعملوا الأدوية والمضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب المتخصص.

 

 

وزارة الصحة المضادات الحيوية الكورتيزون نزلات البرد علاج نزلات البرد الموت

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