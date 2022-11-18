أقوى من المضادات الحيوية .. طبق شوربة يجعلك تتعافي بأسرع وقت من المخلوي التنفسي

أفادت عدة تقارير بالتفصيل عن كيفية علاج مرضى الرئة والامراض الصدرية والتنفسية يحتاجون الي وسائل الراحة من المنزل وتناول الأطعمة المفيدة التي تساعدهم علي العلاج

أخبر الفريق في المركز الطبي للأمم المتحدة DailyMail.com أن المرضى يحصلون على حساء الدجاج لتناول الطعام والأدوية التي تقلل من الحمى وتساعدهم على الشعور بمزيد من الراحة

صرح الدكتور مارك روب ، رئيس قسم الأمراض المعدية في المركز الطبي لجامعة نيويورك ، لصحيفة DailyMail.com "لقد أطلقنا عليها" مرحلة حساء الدجاج "للعلاج ، مما يمنحهم بعض الأعراض.

'ما تعلمناه من تفشي فيروس إيبولا ، هو أن معدل الوفيات أعلى بكثير في غرب أفريقيا منه في الأماكن التي تحظى برعاية داعمة. لقد حاولنا أن نجعل هذا مكانًا مريحًا للناس.

أظهرت الدراسات أن المكونات في حساء الدجاج بما في ذلك الدجاج والجزر والثوم والماء - تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن التي تعزز جهاز المناعة وتساعد على مقاومة الهضم.

بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الدجاج على نسبة عالية من الأحماض الأمينية التربتوفان، ما يساعد على إنشاء السيروتونين ، الناقل العصبي الذي يرفع المزاج - مما يجعل حساء الدجاج يبدو كطعام مريح.